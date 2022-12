„Das ist nicht mehr mein Deutschland“ – Erdmann ist glücklich in den USA und denkt nicht an Rückkehr

Von: Thomas Jank

Dennis Erdmann lebt in den USA seinen Traum. Vom Fußball in der 3. Liga in Deutschland hatte er die Nase voll, jetzt ist er glücklich.

München/ Colorado – Ende 2021 entschied sich Dennis Erdmann, Deutschland zu verlassen und das Abenteuer USA zu wagen. Sein letztes Spiel in Deutschland machte er am 18. Dezember 2021 für den 1. FC Saarbrücken. Davor war der 32-Jährige unter anderem beim TSV 1860 München, beim 1. FC Magdeburg, bei Hansa Rostock und bei Dynamo Dresden aktiv. Der Innenverteidiger stand in insgesamt 183 Drittligapartien auf dem Platz und sammelte dabei insgesamt 75 Gelbe Karten. So richtig zufrieden war er in Deutschland nie, der 32-Jährige wollte auf die andere Seite des Atlantiks: „Ich wollte seit Jahren in die USA“, sagte er im Interview mit der BILD.

Zusammen mit Frau, Kindern und Hunden erfüllte er sich diesen Traum und spielt seitdem für die Colorado Springs in der USL Championship. In den Staaten ist das die zweite Liga – das sportliche Niveau behielt der Innenverteidiger also bei. Erdmann fühlt sich bei seinem neuen Klub richtig wohl, auch die Atmosphäre stimmt: „Wir haben ein brandneues Stadion, um die 8000 Fans kommen.“

Dennis Erdmann absolvierte vergangene Saison nur 20 Spiele für die Colorado Springs

Dennis Erdmann kam letzte Saison durch zahlreiche Verletzungen nur in 20 Spielen zum Einsatz. Der 32-Jährige kämpfte sich aber durch alles durch: „Nie aufgeben, sondern über den Schmerzpunkt hinweg gehen, mit dem Kopf unterm Arm weitermachen“, sagt der Innenverteidiger.

Auch neben dem Platz fühlt er sich in den USA wohl. „Ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich eingelebt habe. Aber es ist überragend. Es gibt keinen Neid, hier wird nicht alles schlecht geredet wie in Deutschland. Hier wird generell positiv gedacht, nicht nur gesagt, sondern auch gemacht“, sagt Erdmann und führt weiter aus: „Wenn ich die Schlagzeilen lese, auch politisch – das ist nicht mehr mein Deutschland!“

Der 32-Jährige ist nach einem knappen Jahr in den USA also schon voll dort angekommen und sehnt sich nicht nach einer Rückkehr nach Deutschland: „Ich will nie mehr weg, bleibe für immer hier.“ (Thomas Jank)