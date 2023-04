Kein Montag, dafür Topspiel und Partie am Sonntagabend: So schaut der Regelspieltag der 3. Liga aus

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Zur neuen Saison wird es auch im Grünwalder Stadion keine Montagabend-Spiele in der 3. Liga geben. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Montagsspiele sind in der 3. Liga Geschichte. Anstelle dessen wird es nun Spiele am Samstag- und Sonntagabend geben. So wie auch in der Bundesliga.

München – In der kommenden Saison wird es in der 3. Liga keine Montagsspiele mehr geben. Das wurde bereits im Februar 2022 vom DFB in Absprache mit den einzelnen Vereinen sowie Vertretern aus der Fanszene beschlossen. Damals stimmten elf der 20 Drittliga-Vereine gegen die Weiterführung des Topspiels am Montag.

Ähnlich wie im Oberhaus: Der DFB ändert die Spieltagesaufteilung der 3. Liga zur neuen Saison

Soweit keine Neuigkeiten. Nun hat der DFB im Zuge der Medienrecht-Vergabe den Regelspieltag für die kommende Saison 2023/24 bekannt gegeben. Dieser wird jetzt ähnlich wie in der Bundesliga und der 2. Bundesliga aufgebaut sein. Den Auftakt des jeweiligen Spieltags wird unverändert die Partie am Freitagabend einläuten.

Am Samstag folgen dann ähnlich wie im deutschen Oberhaus sechs Begegnungen. Neu ab kommender Spielzeit wird dabei die Möglichkeit eines Spiels am späten Nachmittag beziehungsweise Abend sein. Den Spieltag abrunden werden die Partien am Sonntag – im Gegensatz zur Montagspartie in dieser Saison.

Noch keine genauen Zeiten - Ansetzung der Spiele wartet auf Genehmigung vom TV-Partner

Die genauen Anstoßzeiten werden vor der Saison noch mit Übertragungs-Partner MagentaSport abgeklärt. Voraussichtlich werden die Sonntagspartien allerdings von 13.30 bis 19.30 im Drei-Stunden-Takt übertragen werden, so der DFB. Eine Neuerung, da es in der laufenden Saison am Sonntagabend keine Ansetzungen gab.

Eine Sache aber wird komplett erhalten bleiben. Der letzte Spieltag der Saison findet wie immer mit allen zehn Partien parallel zueinander statt.

Start der Saison wird das Wochenende vom vierten bis zum sechsten August 2023 sein. Die Winterpause fängt kommende Spielzeit am 19./20. Dezember an und erstreckt sich bis zum 24. Januar. Der Saisonabschluss ist für das Wochenende um den 18. Mai vorgesehen. Das gab der Verband bereits Ende des vergangenen Jahres bekannt. Welche Mannschaften im neuen Spielplan vertreten sein werden, wird sich in den kommenden Wochen im Kampf um den Auf- und Abstieg noch zeigen. (Sebastian Isbaner)