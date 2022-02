Montagsspiele in der 3. Liga: DFB folgt Votum der Vereine - Abschaffung ab Saison 2023/24

Drittliga-Klubs stimmten gegen die Montagsspiele

Bis zum Ende der kommenden Saison überträgt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga - auch die vom Montag.

Nachdem die beiden höchsten Fußball-Ligen Deutschlands bereits seit dieser Spielzeit auf Montagsspiele verzichten, folgt die 3. Liga ab der Saison 2023/24.

Frankfurt am Main - Vor rund einer Woche tagten die Manager der zwanzig Drittliga-Vereine. Thema: Montagsspiele. Während sich zwei Klubs aus der Abstimmung enthielten und sieben die Weiterführung unter Beachtung bestimmter Bedingungen befürworteten, stimmten die restlichen elf Vereinsverantwortlichen - also die absolute Mehrheit - gegen die in der Kritik stehenden Montagsspiele.

Der aktuelle TV-Vertrag, der zur Saison 2018/19 aufgesetzt wurde und ursprünglich bis zum Sommer 2022 lief, wurde im vergangenen Jahr vorzeitig um ein Jahr verlängert. Eine weitere Verlängerung wird es nicht geben. Stattdessen hat der Ausschuss 3. Liga den Deutschen Fußball-Bund nun damit beauftragt, den neuen TV-Vertrag ohne die bei den Fans verhassten Montagsspiele aufzusetzen.

Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga, wird auf der Seite des Dachverbandes bezüglich der Gespräche zitiert: „Wir haben einen umfassenden Diskussionsprozess mit allen Beteiligten hinter uns. Am Ende steht die klare Erkenntnis: Der Montag hat als Spieltermin in der 3. Liga ab der Saison 2023/2024 keinen Platz mehr.“ Vor allem der letzte Satz sollte bei den Zuschauern der dritten Liga viel Zuspruch erlangen.

Deutscher Fußball-Bund: Vorbereitungen für die Spielplanung ab der Saison 2023/24 laufen

Das harte Los erwarte das Gremium aber erst. Denn für die übernächste Spielzeit müssen somit statt der bisherigen neun Spiele alle zehn Begegnungen eines Spieltags auf die Tage Freitag, Samstag und Sonntag verteilt werden. Laut Eilers muss der Ausschuss „die Spieltagsgestaltung an den Wochenenden optimieren, um die 3. Liga bestmöglich darzustellen und alle Interessenlagen angemessen zu berücksichtigen“. Bis zum Sommer ist dazu Zeit, im Anschluss startet die Ausschreibung für den vier Jahre laufenden Kontrakt. Bis voraussichtlich Anfang Herbst will der DFB die Rechte verteilt haben.

Dr. Holger Blask, der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb des DFB, erklärte das weitere Vorgehen des Zentralverbandes: „Wir werden auf Basis dieser Entscheidung mit dem Markt Möglichkeiten erörtern, um möglichst attraktive Pakete zu schnüren, die dem Interesse des TV-Publikums und somit den Medienunternehmen Rechnung tragen.“ (Paul Ruser)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.