Diese drei Serien wollen die Löwen jetzt ausbauen

Am Freitag gegen Fürth will Tabellenführer 1860 München gleich drei Serien ausbauen - der Wiesn-Fluch soll dagegen beendet werden.

München - An der Finanz- und Anteilsfront herrscht chronischer Faktenmangel beim TSV 1860, dafür läuft’s sportlich in der Regionalliga Bayern mehr als ordentlich. Als Tabellenführer empfangen die Löwen am Freitagabend auf Giesings Höhen den Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth (hier gibt‘s das Spiel im Live-Ticker). „Da sind viele Spieler mit Profiverträgen dabei“, sagt Trainer Daniel Bierofka. „Das ist eine gut ausgebildete Mannschaft, die bisher nur acht Gegentore bekommen hat. Es wird nicht leicht werden für uns, Tore zu erzielen. Wenn wir in Führung gehen, dann machen wir uns das Leben leichter.“

Drei Serien gilt es auszubauen für die Sechziger:

Festung Grünwalder: Im heimischen Stadion ist die Bierofka-Elf in der Regionalliga noch ungeschlagen. Fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, lautet die Bilanz bei einem Torverhältnis von 14:4. Bierofka: „Wenn du vorne mitspielen willst, dann musst du deine Heimspiele gewinnen.“ Sein Hinweis in eigener Sache: „Wir haben mit 26 Toren die meisten aller Regionalligisten erzielt.“

Kargers Lauf: Flügelstürmer Nico Karger mutierte zuletzt zum Knipser. Im Toto-Pokal gegen Unterföhring (4:0) besorgte der 24-Jährige alle vier Treffer, in Garching steuerte „King Karger“ einen Doppelpack zum 3:0 bei. Natürlich hofft Bierofka, dass es so weiter geht. „Die Qualität hat er“, sagt der Trainer. „Ich habe den Eindruck, dass Nico noch gar nicht weiß, was er alles draufhat. Manchmal ist er mir noch zu zögerlich. Bei ihm ist es entscheidend, dass er sich’s zutraut.“ An Selbstvertrauen sollte es Karger nicht mangeln.

Zu Null: Auch auf die Defensive ist seit Wochen Verlass bei den Blauen. In den ersten acht Pflichtspielen der Saison kassierte die Mannschaft acht Gegentore, seit sechs Partien steht nun die Null. Stabilität und Realität sind aktuell kein Widerspruch mehr an der Grünwalder Straße. „Das haben wir uns erarbeitet“, sagt Bierofka.

Drei Serien wollen die Löwen also ausbauen heute Abend, eine soll endlich beendet werden. Nach fünf gescheiterten Versuchen in der Zweiten Liga und im DFB-Pokal wollen die Sechziger erstmals im sogenannten „Wiesn-Trikot“ gewinnen. Wer kauft schon gern ein Fluch-Leiberl?

Noch wichtiger: Mit einem Sieg und günstigen Parallel-Ergebnissen könnte sich 1860 an der Tabellenspitze absetzen. Verfolger Schweinfurt muss heute Abend bei den spielstarken Rosenheimern antreten, am Samstag (14 Uhr) empfängt die SpVgg Bayreuth den FC Bayern II.

Bierofka macht einen lockeren Eindruck. Bei aller Konzentration und Ernsthaftigkeit ist der Coach in diesen Tagen auch zum Scherzen aufgelegt. Auf die gestrige Frage, ob es einen Grund gebe, die Mannschaft gegenüber dem Garching-Spiel zu verändern, sagte Bierofka: „Den gab’s davor auch nicht. Und ich hab’s trotzdem gemacht.“

