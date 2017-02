Diese Löwen nimmt Pereira mit nach Berlin

München - Bei Union Berlin zu bestehen, wird für 1860 München ein schweres Unterfangen. Diese Spieler schickt Pereira am Freitag ins Spiel gegen den Tabellendritten.

Neun Punkte aus vier Ligaspielen. Die Bilanz der Löwen unter Neu-Trainer Vitor Pereira kann sich sehen lassen. Am Freitag wartet bereits der nächste schwere Prüfstein in Berlin. Mit zwei Neuen im Vergleich zum Sieg am Montag gegen Nürnberg im Kader fährt 1860 München zu Eisern Union (bei uns im Live-Ticker).

Frank Boya - ein Akrifa-Cup-Sieger gegen die Eisernen?

Er ist am Montag als letzter der fünf Winterneuzugänge der Sechzger in München gelandet: Frank Boya. In den Trainingseinheiten diese Woche mit seinem neuen Team zeigte er bereits sein Potenzial. Doch der Neuzugang aus Kamerun muss weiter auf seinen ersten Einsatz im Löwen-Trikot warten. Pereira nominierte den frisch gebackenen Afrika-Cup-Sieger Boya nicht für den Kader gegen Union Berlin.

Diese Beiden sind neu mit dabei

Stattdessen darf sich der zuletzt in Ungnade gefallene Außenspieler Filip Stojkovic Hoffnungen machen. Nachdem er im ersten Pflichtspiel unter Pereira gegen Greuther Fürth noch 90 Minuten mitwirkte, saß er gegen Arminia Bielefeld nur auf der Bank. Die beiden vergangenen Siege der Löwen gegen Karlsruhe und Nürnberg verfolgte er gar nur von der Tribüne aus. Doch auch in Berlin ist er noch nicht vor dieser Gefahr gefeit, denn: Pereira nahm 20 Spieler mit in die Hauptstadt, in den Kader darf er allerdings nur 18 berufen. Zwei muss der Portugiese also noch streichen - Stojkovic ist einer der Kandidaten.

Auch für Max Engl wird es vermutlich eng mit einer Nominierung. Der 19-jährige Keeper aus der Reserve darf aber in Berlin zumindest einmal Profi-Luft schnuppern. Bei der Niederlage in Bielefeld Anfang Februar stand er bereits für den erkrankten Ersatz-Keeper Jan Zimmermann im Kader der Löwen.

Doch der gleiche Kader wie in der Vorwoche?

Es ist also gut möglich, dass Pereira erneut auf die gleichen 18 Spieler zurückgreifen wird, wie in der Vorwoche -wenngleich auch Levent Aycicek, Kai Bülow, Stefan Aigner und Ribamar bereits unter Pereira in der Liga pausieren mussten. Am ehesten könnte es von ihnen wohl Ribamar treffen, zeigten die anderen - insbesondere Bülow - doch zuletzt starke Leistungen. In der Causa Aigner ist derzeit wohl alles möglich.

Folgende Löwen holten am Montag gegen Nürnberg die Kastanien aus dem Feuer und stehen auch im Kader für das Auswärtsspiel in Berlin: Daniel Adlung, Stefan Aigner, Amilton, Levent Aycicek, Abdoulaye Ba, Sebastian Boenisch, Kai Bülow, Daylon Claasen, Christian Gytkjaer, Romuald Lacazette, Michael Liendl, Lumor, Ivica Olic, Stefan Ortega, Ribamar, Ohis Uduokhai, Maximilian Wittek, Jan Zimmermann.

