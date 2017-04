Dieses Horror-Szenario droht dem TSV 1860

TSV 1860 München -Seit dem vergangenen Sonntag ist es sicher: Die U17 des TSV 1860 München steigt in die Bayernliga ab. Doch das könnte nur der bittere Anfang einer verkorksten Löwen-Saison 2016/17 sein.

Das ist leider nicht das einzige Problem, welches die Löwen momentan haben. Vor allem die Profi-Mannschaft rückt dabei ins Licht, denn ein Abstieg aus der 2. Bundesliga könnte eine bittere Kettenreaktion auslösen.

Die erste Mannschaft der Münchner steht am Ende des 30. Spieltags auf Platz 15. Und nur ein besseres Torverhältnis als der punktgleiche Verfolger Aue trennt das Team von Vitor Pereira von einem Abstiegsplatz. Sollten die Löwen ihren Vorsprung nicht ins Ziel retten können, steht der Gang in die 3. Liga bevor.

Der Abstieg hätte auch erheblich Folgen für die zweite Mannschaft des TSV. Die Elf von Daniel Bierofka spielt eine überragende Saison in der Regionalliga und steht vier Spieltage vor Schluss auf dem hervorragenden zweiten Rang hinter den dominierenden Hachingern. Doch bei einem möglichen Abstieg der Profis würde die Biero-Truppe automatisch eine Liga nach unten gesetzt werden. In die Bayernliga. Denn der DFB schreibt vor, dass zwischen Profis und Amateuren mindestens zwei Ligen Abstand herrschen.

Auch die Jugendteams machen Sorgen

Ähnliche dramatisch sieht es in der Jugendabteilung der Blauen aus. Die B-Jugend ist aus der Bundesliga Süd/Südwest abgestiegen. Das hat auch Folgen für die zweite Mannschaft der B-Junioren. Die U16 muss von der Bayern- in die Landesliga runter. Schade für die Jungs von NLZ-Leiter und U16-Trainer Wolfgang Schellenberg, denn die Mannschat hätte im Tabellenmitteld alle Trümpfe in der Hand gehabt, um die Klasse aus eigener Kraft zu halten.

Blickt man in die anderen Mannschaften, wird der Eindruck nicht besser. Die U19 kämpft zwei Spieltage vor Ende um den Verbleib in der Bundesliga. Aktuell auf einem Abstiegsplatz, haben die Jungs von Trainer Steinberger immerhin noch die Chance auf den Klassenerhalt. Dazu müsste in den verbleibenden Spielen gegen Karlsruhe (wir berichten am Samstag um 13 Uhr im Live-Ticker) und Hoffenheim mindestens ein Sieg her. Sonst würde auch die A-Jugend des TSV nächstes Jahr nur in der Bayernliga spielen.

U15 vor dem Sprung in die Regionalliga

Einziger Lichtblick bleibt dabei, dass die U15 der Löwen den Aufstieg in die Regionalliga (die höchste Spielklasse in der C-Jugend) noch schaffen kann. Momentan stehen die Youngster auf Tabellenplatz drei, einem direkten Aufstiegsplatz. So würde zumindest eine Mannschaft der Münchner in der nächsten Saison in der höchstmöglichen Spieklasse auflaufen.

Zusammengefasst ist das eine erschreckende Entwicklung, die dem TSV 1860 Sorgen machen muss. Denn die Löwen waren schon immer für erstklassige Jugendarbeit bekannt und konnten in der Vergangenheit oft junge Talente für die Profis ausbilden. Viele ehemalige Junglöwen schafften auch den Sprung in den Stammkader anderer Bundesliga-Vereine.

Quelle: fussball-vorort.de