Drama im S-Bahn-Derby: Löwen verschießen Elfer und verlieren in Unterzahl gegen Unterhaching

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der 3. Liga verliert der TSV 1860 München das Derby gegen die SpVgg Unterhaching. Die Löwen kassierten einen Platzverweis und verschossen einen Elfer.

Update vom 25. November, 18.00 Uhr: Der TSV 1860 München hat das Drittliga-Derby gegen die SpVgg Unterhaching mit 0:1 verloren. Mathias Fetsch erzielte in der 20. Minute das Tor des Tages. Löwen-Spieler Morris Schröter verschoss in der 62. Minute einen Elfmeter, sein Teamkollege Michael Glück kassierte nur Augenblicke später Gelb-Rot.

Die Löwen verlieren das Derby gegen Unterhaching. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Erstmeldung: München – Die Partie des 16. Spieltags in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching steigt am Samstag, 25. November 2023, um 14.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching: 3. Liga live im Free-TV?

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching live im Free-TV .

überträgt das Spiel zwischen dem . Die TV-Rechte der 3. Liga teilen sich derzeit der Streaminganbieter Magenta Sport und die ARD mit ihren Dritten Programmen.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag , 25. November 2023, um 13.30 Uhr mit den Vorberichten, um 14.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching: Wer holt sich den Sieg?

In der 3. Liga steht der 16. Spieltag an und der TSV 1860 München empfängt die SpVgg Unterhaching zum Derby im Stadion an der Grünwalder Straße. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, denn beide Klubs haben ähnlich viele Punkte auf dem Konto. Die Löwen liegen mit 20 Zählern auf Platz zwölf der Tabelle, Unterhaching hat zwei Punkte mehr und rangiert auf Position sechs.

Der TSV 1860 München konnte sich in der Liga zuletzt mit 3:2 beim 1. FC Saarbrücken durchsetzen, wo Tage zuvor der FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geflogen war. Anschließend strauchelten die Löwen aber im bayerischen Landespokal und schieden durch ein 0:1 beim FC Pipinsried aus. Eine echte Blamage für den Drittligisten.

Die Löwen treffen auch die SpVgg Unterhaching. © IMAGO/Mladen Lackovic

Morris Schröter, Julian Guttau und Niklas Lang kehrten vor der Partie gegen die SpVgg Unterhaching zurück ins Mannschaftstraining, wie das Kicker-Sportmagazin berichtet. Das Trio könnte bereits im Derby wieder eine Option sein, was Trainer Jacobacci zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Dagegen fehlt Joel Zwarts weiterhin. Der Angreifer plagt sich mit Schambeinproblemen herum. Es ist noch unklar, wann der Niederländer wieder fit sein wird. (smr)