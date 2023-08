Die Löwen und Haching starten in die neue Drittliga-Saison – Prognosen sind fast unmöglich

Von: Uli Kellner

Hat die Aufgabe, schnellstmöglich zwölf neue Löwen zu integrieren: 1860-Trainer Maurizio Jacobacci. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Am kommenden Wochenende starten die Löwen und Unterhaching in die neue Saison. Welche Ziele verfolgen die beiden Münchner Vereine in der 3. Liga?

München – Es ist nicht gerade ein Kracherstart, mit dem die 3. Liga am Freitagabend aufwartet. In der 2. Liga sorgte das Acht-Tore-Spektakel der Schwergewichte HSV und Schalke für Begeisterung. Die Erstligaplaner schicken in zwei Wochen die beiden großen Rivalen der 90er-Jahre auf den Rasen, Werder Bremen und den FC Bayern.

Morgen hingegen auf der Drittligabühne: Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen – ein Auftakt-Duell für regionale Fußball-Liebhaber. Einerseits Ausdruck der bescheidenen Bodenständigkeit, für die die höchste DFB-Liga steht. Andererseits müssen sich die Spieltagsplaner die Frage gefallen lassen: Verkauft sich die Liga mit so einem Start nicht ein bisschen unter Wert?

Bunte 3. Liga: Altmeister, Bundesligareserven, Nischenvereine, alles dabei

Unstrittig ist, dass sich die 3. Liga in den 15 Jahren ihres Bestehens als Marke etabliert hat, Jahr für Jahr, Drama für Drama. Eigenes Logo, eigene Meisterschale, Blogs, die nur um diese Liga kreisen. Gegründet, um den Übergang zwischen Amateurklasse und Profispielbetrieb abzufedern und einheimischen Talenten eine Bühne zu bieten, tummeln sich immer mehr Traditionsvereine auf der von MagentaSport perfekt ausgeleuchteten Rustikal-Spielwiese.

In Dresden und 1860 gehören zwei Altmeister zur aktuellen Besetzung, flankiert von neun weiteren ehemaligen Erstligisten (Bielefeld, Duisburg, Ingolstadt, Mannheim, Saarbrücken, Ulm, Haching, Essen, Münster) – und Clubs, die jahrelang zum Establishment der 2. Liga gehörten (Aue, Sandhausen, Regensburg).

Hinzu kommen zwei spielstarke Bundesligareserven (BVB II, Freiburg II), ambitionierte Nischenvereine (Verl, Lübeck, Viktoria Köln) – plus Drittliga-Urgestein Hallescher FC, seit elf Jahren durchgehend dabei. Muss man auch erst mal schaffen in einer Spielklasse, die anfänglich als Insolvenzliga verspottet wurde.

Neue TV-Verträge für Drittliga-Vereine – bis zu 1,3 Millionen Euro an Einnahmen

Davon kann inzwischen nicht mehr die Rede sein. Die letzten beiden Vereine, die es erwischte, waren eher Opfer unzuverlässiger Geldgeber, die hoch hinauswollten, aber irgendwann die Lust an ihrem Spielzeug verloren: Hasan Kivran bei Türkgücü, Michail Ponomarev beim KFC Uerdingen (jeweils 2022). Ansonsten sind die Drittligisten sogar halbwegs glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Parallel zur Attraktivität der Liga werden auch die wirtschaftlichen Bedingungen besser.

Dank neuer TV-Verträge bei bewährtem Verteilungsschlüssel (alle gleich) können Vereine bis 2027/28 auf 1,3 Millionen Euro pro Saison kommen. Ist immer noch meilenweit entfernt von den Einnahmemöglichkeiten in den Ligen darüber. Kann aber einen Drittel-Etat ausmachen – zumindest wenn man aufgestellt ist wie Aufsteiger SSV Ulm, die aktuell schmächtigste Drittliga-Kirchenmaus.

Unterhaching mit nur zwei Neuzugängen – Löwen wollen sich mit „effektivem“ Fußball durchsetzen

Und trotzdem ist diese Liga für Superlative bekannt – zum Beispiel bei der Fluktuation an Spielern, die Sommer für Sommer auf dem Drittliga-Marktplatz herumgereicht werden. Dass Vereine auf zweistellige Werte auf der Zu- und Abgangseite kommen, ist nicht nur bei den Löwen 2023/24 der Fall: Speziell die Absteiger aus der 2. Liga kommen nahezu runderneuert daher. Regensburg: 22 Abgänge bei 17 Zugängen. Bielefeld: 24/18. Sandhausen: 25/14.

Dagegen nimmt sich die Personalpolitik von Aufsteiger Haching fast schon langweilig aus. Die zwei Neuzugänge sind Andreas Hirtlreiter vom TSV Buchbach und Raphael Schifferl (ausgeliehen vom Wolfsberger AC). Gegangen sind neun Spieler, wobei die Ex-Löwen Dominik Stahl und Stephan Hain ihre Karrieren mit dem Aufstieg beendet haben. „Alles andere als der Klassenerhalt wäre vermessen“, sagte Präsident Manfred Schwabl.

Für den Aufsteiger Unterhaching zählt nur der Klassenerhalt. © IMAGO/Fotostand / Schaefer

1860-Neuzugang Morris Schröter weiß, was gefordert ist, um in dieser 3. Liga zu bestehen: Teamgeist, Wille, Mentalität. „In Zwickau waren wir das beste Beispiel dafür“, erinnert der Stürmer: „Nicht der ansehnlichste Fußball setzt sich durch, sondern der effektivste. Klar: Man will die Zuschauer auch begeistern, aber das geht auch mit 1:0-Siegen. Man kann nicht jedes Spiel 5:4 oder 4:3 gewinnen. Man spielt schließlich nicht um die Goldene Ananas.“

Sondern um ein großes, 38 Spieltage entferntes Ziel. Zwei Drittel der 20er-Liga orientieren sich mehr oder weniger heimlich nach oben, ein Drittel von Anfang an eher nach unten. Schröter weiß: „Je früher du deine 45 Punkte erreichst, desto besser lässt sich planen.“

Entsprechend umfangreich fällt die Liste aus, wenn Trainer vor der Saison nach ihren Aufstiegsfavoriten gefragt werden. So wie 1860-Trainer Maurizio Jacobacci, der dieser Tage antwortete: „Sandhausen, Dresden, aber auch Bielefeld, Ingolstadt nicht zu vergessen, Saarbrücken, Regensburg, Mannheim . . .“ Nur seine Löwen kommen in der Aufzählung nicht vor. Understatement, das bestens zu einer Liga passt, die ihre Saison mit dem Mittelklasse-Duell HFC vs. RWE startet. (Uli Kellner)