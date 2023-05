TSV 1860 unglücklich gegen Saarbrücken: 25 starke Minuten reichen zum Sieg

Von: Melanie Gottschalk

Eine hart umkämpfte erste Hälfte endet für die Löwen unglücklich. © Fussball-News Saarland/imago

Die Hoffnung auf etwas Zählbares gegen Saarbrücken war groß, doch am Ende müssen sich die Löwen mit 0:2 geschlagen geben. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

34. Spieltag der 3. Liga : 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 2:0 (2:0)

: - 2:0 (2:0) Löwen bemüht, aber zu inkonsequent: Nichts Zählbares gegen Saarbrücken

Saarbrücken reichen 25 starke Minuten in der ersten Halbzeit zum Sieg.

Saarbrücken - Der TSV 1860 München hat seine Saisonziele verfehlt. Eigentlich wollten die Löwen oben mitmischen und eine Chance auf den Aufstieg in die 2. Liga wahren, fünf Spieltage vor Schluss liegen die Münchner allerdings bereits elf Punkte hinter Dynamo Dresden auf dem vierten Platz, der die Teilnahme an der Relegation bedeuten würde. Denn aktuell rangiert auf Rang zwei die Reserve des SC Freiburg, die nicht aufsteigen kann.

1860 München gegen Saarbrücken nicht der Favorit

Trotz allem soll nach dem Heimsieg im vergangenen Spiel gegen den vermeintlichen Angstgegner Bayreuth die positive Energie mit in die Partie gegen den 1. FC Saarbrücken genommen werden. Leicht dürfte das aber nicht werden, denn die Saarländer liegen aktuell mit 56 Punkten nur vier Punkte hinter Dynamo Dresden und können sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Hinzu kommt bei 1860 München dann auch noch ein Skandal, der in dieser Woche ans Licht kam. Laut eines Berichts der Bild sollen drei Spieler – zwei Stammspieler, ein Bankdrücker – deutlich über die Stränge geschlagen haben und sich vor und zwischen den Trainingseinheiten das ein oder andere Gläschen gegönnt haben. Kein guter Zeitpunkt für eine solche Meldung.

1860 München verfehlt Saisonziele: Auch DFB-Pokal wohl kein Thema mehr

Die Löwen haben seit dem 14. Spieltag nur noch fünf Partien für sich entscheiden können, vier davon gab es unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci. Keine gute Bilanz, weshalb wohl auch das Minimalziel DFB-Pokal in dieser Saison nicht erreicht werden kann. Denn auch dazu wäre der vierte Platz in der dritten Liga notwendig, das scheint mittlerweile utopisch.

Jacobacci hat es aber in den vergangenen Wochen geschafft, eine völlig verunsicherte Mannschaft zumindest wieder zu einer Einheit zu formen. Wie es in der kommenden Saison weitergeht, ist jedoch fraglich. Zwar haben die Sechzger den Vertrag des Italieners verlängert, bei den Spielern gibt es aber an vielen Stellen noch keine Klarheit. Trainer Jacobacci will trotzdem wieder angreifen und hofft, dass die Löwen dann endlich im Aufstiegsrennen erfolgreich sind. (msb)