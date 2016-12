Ein „Uru“ und ein Brasilianer bei den Löwen im Gespräch

Gerüchte nehmen Fahrt auf

+ © picture alliance / dpa Ismaily (l.) in einem Duell aus der vergangenen Saison gegen Schalkes Leroy Sane. © picture alliance / dpa

München - Die Gerüchte um neue Spieler, die im Januar beim TSV 1860 landen könnten, nehmen Fahrt auf. Jetzt nennt der Kicker in einem Bericht die Namen von einem Stürmer und einem Linksverteidiger als potenzielle Neuzugänge.

Am Sonntag machte bereits die Spekulation die Runde, dass der TSV 1860 München an Yasin Öztekin von Galatsaray Istanbul interessiert sein könnte. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund soll bei Neu-Trainer Vitor Pereira hoch im Kurs stehen, von einer Ablösesumme von drei Millionen Euro ist die Rede.

Am Montag sind nun in einem Bericht des Kicker zwei weitere Spielernamen aufgetaucht, die mit den Sechzgern in Verbindung gebracht werden.

Jonathan Alvez: Bei dem 28-jährigen Mann aus Uruguay handelt es sich um einen bulligen Stürmer, der derzeit bei Barcelona SC Guayaquil unter Vertrag steht. Dort hat Alvez seine Knipserfähigkeiten in der abgelaufenen Saison unter Beweis gestellt: Gleich 20 Mal netzte er ein. Seit 2011 spielte Alvez für fünf verschiedene Vereine und zeigte sich dabei meist als zuverlässiger Torjäger. Sein bislang einziges Engagement in Europa beim portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimares dauerte allerdings nur wenige Monate - in zehn Spielen erzielte Alvez dabei vier Treffer. Die spanische Seite von Wikipedia listet in den vergangenen beiden Jahren jede Menge persönliche Erfolge bei dem Angreifer auf, unter anderem wurde er zum besten Stürmer und zu einem der zehn besten ausländischen Spieler in der ecuadorianischen Liga gewählt. Alvez‘ Vertrag bei Guayaquil läuft noch bis Ende 2019, sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 2,2 Millionen Euro.

Ismaily: Der Brasilianer Ismaily von Schachtjor Donezk ist alleine deshalb schon interessant, weil er von der selben Spielerberater-Agentur betreut wird wie Ribamar und Victor Andrade. Hier hat bekanntermaßen der umtriebige Geschäftsmann Kia Joorabchian seine Finger mit ihm Spiel. Und dieser pflegt enge Beziehungen zu Löwen-Investor Hasan Ismaik.

Bei Ismaily handelt es sich um einen 26-jährigen Linksverteidiger, der seit 2013 in der Ukraine sein Geld verdient. Zuvor spielte er für verschiedene Klubs in Portugal. Nach Angaben des Kicker könnte die Personalie Ismaily besonders dann für die Sechzger interessant werden, falls Maxi Wittek den Klub noch in der Winterpause verlassen sollte. Das Eigengewächs zeigte in der Hinrunde durchwachsene Leistungen, dennoch soll es an Interessenten nicht mangeln. Vor allem Hannover 96 baggert kontinuierlich an dem Echinger, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft.

Bei den Personalien Alvez und Ismaily handelt es sich gleichwohl nur um Gerüchte, konkret ist noch gar nichts. Doch vor allem das Beispiel Ismaily zeigt, dass bei den Löwen künftig sportliche und geschäftliche Belange noch enger miteinander verwoben sein werden.