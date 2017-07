Endlich! Termin für Löwen-Mitgliederversammlung steht

Nachdem die Löwen-Mitgliederversammlung im Juni abgesagt wurde, gab es Überlegungen, bis zum September zu warten. Doch nun steht ein früherer Termin fest.

Seit gestern steht der Termin fest, an dem die Löwen ihre Mitgliederversammlung nachholen wollen, die am 2. Juli mangels handfester Fakten verschoben wurde. Es gab die Überlegung, bis September zu warten – in der Hoffnung, dass dann vielleicht mehr Klarheit an allen Fronten herrscht. Allerdings setzte sich die Überzeugung durch, nun doch den übernächsten Sonntag anzupeilen (23. Juli, ab 10 Uhr, Zenith). Die Einladungen sollen spätestens morgen verschickt werden. Weiterhin sieht es nämlich nicht danach aus, als würden sich die drängenden Themen zeitnah klären lassen. Alles hängt von Ismaiks Unterschrift unter die Verlängerung seines 2018 fälligen Darlehens ab. Ohne die Stundung der rund acht Millionen Euro kann Geschäftsführer Markus Fauser keine positive Fortführungsprognose stellen. Und ohne diese wird sich auch Hauptsonsor „Die Bayerische“ nicht bewegen und ein Überbrückungsdarlehen gewähren, um die akute Finanzierungslücke von zwei Millionen Euro zu schließen.

Sportlich sind die Löwen aktuell am weitesten. Was noch fehlt, ist ein treffsicherer Mittelstürmer. Im gestrigen Test bei der SpVgg Landshut (nach Drucklegung dieser Ausgabe) wollte Trainer Daniel Bierofka Gaststürmer Amir Falahen einsetzen. Der Deutsch-Palästinenser ist 24 Jahre alt und dreimal für den SC Freiburg in der Bundesliga aufgelaufen – ohne Torerfolg.

