Endspiel-Stimmung: Doch Pereira bleibt gelassen

„Kompakter, stabiler, mutiger“ sollen seine Löwen in Kaiserslautern auftreten: Trainer Vitor Pereira.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kaiserslautern bleibt Löwentrainer Pereira gelassen und pariert gekonnt. Dabei blasen die Fans der Gegner zum Angriff - Endspielstimmung „uff de Betze“.

München – Vitor Pereira zeigte sich in Bestform. Eine Dreiviertelstunde dauerte die Pressekonferenz zum heutigen Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern, also deutlich länger als alle Mediengespräche zuvor, und der Trainer des TSV 1860 wirkte dabei so dynamisch, wie man die Löwen zuletzt gern auf dem Spielfeld gesehen hätte.

Selbst durchaus heikle Fragen, parierte er mit gestenreichen Ausführungen, die er meist mit einem Lächeln abschloss. Das war auch so, als der Portugiese darauf angesprochen wurde, ob er denn im Falle eines Abstiegs in die Dritte Liga beim TSV 1860 bleiben werde. „Fußball ist da, um zu spielen – und nicht um zu spekulieren“, entgegnete er. Zudem erinnerte Pereira dabei an seine ursprüngliche Mission: „Ich bin hierher gekommen mit dem Ziel Erste Liga.“

Fast hätte man das ja vergessen. Schließlich steht den Löwen aktuell nicht der Sinn nach Höherem. Vielmehr geht es darum, den drohenden Absturz in die Drittklassigkeit zu vermeiden. Das ist natürlich auch dem unerschütterlichen Pereira wohlbewusst. Ob die Partie in Kaiserslautern das erste von noch fünf ausstehenden Endspielen gegen den Abstieg sei? Der 49-Jährige musste da nicht lange überlegen. Seine prompte Antwort: „Natürlich.“

Nur ein Punkt liegen die Pfälzer hinter den Blauen, Pereira interpretiert die Ausgangslage so: „Beide Mannschaften brauchen die drei Punkte – und wir müssen jetzt zeigen, dass wir dazu bereit sind.“ Zuletzt beim 1:1 gegen Sandhausen ist das ja nicht unbedingt der Fall gewesen. „Da fehlte uns der Biss, das zweite Tor zu schießen und den Sack zuzumachen“, monierte Pereira, „wir brauchen mehr Zweikampf- und Willensstärke, wir müssen kompakter, stabiler, mutiger auftreten, wir dürfen nicht auseinanderbrechen.“

Mit gravierenden Umstellungen wird dabei nicht zu rechnen sein. „Taktische Änderungen wären kontraproduktiv“, sagte Pereira. Vom Stammpersonal nicht dabei sein wird Sebastian Boenisch, der im Training bei einem Zusammenprall mit Ribamar eine Gehirnerschütterung erlitt. Dafür steht erneut der 19-Jährige Marin Pongracic zumindest im Kader. „Er hat gegen Sandhausen ein sehr gutes Spiel gemacht, außer ein paar kleinen Details. Er hat sehr viel Potenzial, ich war sehr zufrieden mit ihm“, belobigte der Coach.

Kaiserslautern rüstet sich: „Alle uff de Betze“

In Kaiserslautern rüstet sich die Anhängerschaft unterdessen bereits auf den heutigen Großkampftag. 65 Fanklubs unterstützen eine Aktion mit dem Slogan: „Endspurt im Abstiegskampf – Alle uff de Betze.“ Die Partie gegen 1860 wurde vom Online-Portal „Der Betze brennt“ zum „Fahnentag“ ernannt: Jeder Besucher soll sein Vereinsbanner ins Stadion bringen.

Pereira mag sich vom berühmt-berüchtigten Betzenberg-Flair nicht beeindrucken lassen. „Dafür arbeiten wir ja, um eine solche Atmosphäre zu erleben.“ Er erinnerte sich da an Auswärtsspiele seiner früheren Teams: „Da hatten wir 60 000 gegnerische Zuschauer ohne Gästeblock. Aber das hat uns noch zusätzlich motiviert und einen Schub gegeben.“

Wir berichten vom Spiel gegen Kaiserslautern im Live-Ticker.

