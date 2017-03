Erfolgreich nur in weiß-blau: Sechzig hat einen Trikot-Fluch

München - Die Löwen können nur erfolgreich spielen, wenn sie ihre weiß-blauen Heimtrikots tragen. Die Statistik zeigt: Der TSV 1860 hat offenbar einen Trikot-Fluch.

Was ist nur mit den Löwen auswärts los? Gerade einmal fünf Punkte holten die Sechzger auf Fremden Boden. Ein Sieg, zwei Unentschieden, neun Niederlagen - eine Albtraum-Bilanz. Was könnten die Gründe dafür sein? Die schlechten Plätze außerhalb von München? Zumindestens von Seiten des Investors wurde diese Ausrede schon in den Ring geworfen. Wenn man sich die Spiele aber genauer anschaut, könnte man aber auf einen ganz anderen Grund kommen. tz-Exklusiv: Es gibt einen Trikot-Fluch!

„Ja klar natürlich“ werden sicher jetzt viele mit den Augen rollen, „jetzt sollen die Trikots Schuld sein“. Für diese Theorie gibt es aber handfeste Beweise! Den einzigen Auswärtssieg holten die Löwen am 4. Spieltag in Nürnberg. Das Team vom damaligen Trainer Kosta Runjaic spielte stark, Sascha Mölders und Michael Liendl schossen die Treffer zum 2:1 Sieg. Am Ende konnte vor der Löwen-Kurve gejubelt werden - in weiß-blauen Trikots!

Kein weiß-blau - kein Sieg!

Das reicht noch nicht als Beweis? 6. Spieltag, auswärts in St. Pauli. In der Anfangsphase spielten die Hamburger besser, gingen auch in Führung, nach dem zwischen zeitlichen Ausgleich durch Liendl gingen die Hausherren wieder in Führung. Doch dann kam Victor Andrade, drosch den Ball vom rechten Strafraumeck ins lange Eck in den Winkel. Voller Freude riss er sich danach sein Trikot vom Körper. Es war, Sie ahnen es bereits, weiß-blau! Es sollte der letzte Punktgewinn für die Löwen in der Fremde sein. Zumindestens in der Liga. Zwischenzeitlich kegelte 1860 zwar noch im Pokal Würzburg im Elfmeterschießen aus dem Pokal und zwar in gelben Trikots. Aber Geschenkt! Im Pokal gelten ja sowieso andere Gesetze. Dazu kommt noch ein Punkt in gelben Trikots in Karlsruhe am 3. Spieltag. Da hatten die Löwen aber richtig Glück, dass sie in Überzahl überhaupt 0:0 gespielt haben. Der Schuldige für die miese Auswärtsstatistik ist also gefunden. Die Löwen können es einfach nur in weiß und blau.

Ab jetzt könnte 1860 auf die Ausweichtrikots verzichten

+ Löwen-Jammer in gelb - mit dem Ausweichtrikot war 1860 in der Liga noch nicht erfolgreich. © dpa Ganz schlecht spielen die Löwen übrigens in dunkelblau und im Wiesn-Trikot. Da holte 1860 bei fünf Spielen im dunklen Trikot und einem im Sondertrikot gar keinen einzigen Punkt. In weiß-blau gabs in 14 Spielen 24 Punkten. Das macht 1,7 Punkten pro Spiel! Hätten also die Löwen in allen Spielen in ihren wunderschönen Erfolgstrikots gespielt hätten sie jetzt 41 Punkte und wären auf Platz vier! Abstieg? Pah! Der Löwe schaut nach oben und würde voll im Rennen um den Aufstieg sein!

Übrigens: In den verbleibenden Spielen könnte 1860 immer im Super-Trikot spielen. Daheim sowieso aber auch auswärts, da keine andere Mannschaft hellblaue Trikots zuhause trägt. Also bei zehn Spielen werden die Löwen 17 Punkte holen. Damit wird nix mehr nach unten passieren. Wenn sie nur auf uns hören würden!

ffu