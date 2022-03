Salz in die Löwen-Wunde: Hottmann-Seitfallzieher gegen 1860 zum Tor des Monats nominiert

Von: Paul Ruser

Der Moment vor seinem Traumtor: Eric Hottmann setzt zum Seitfallzieher an. © IMAGO / Lackovic

Eric Hottmann traf mit seinem Sonntagsschuss nicht nur ins Blaue. Des Weiteren konnte er die ARD Sportschau davon überzeugen, ihn zur Wahl des Tor des Monats zu nominieren.

München - Das dürfte den Fans des TSV 1860 München so gar nicht schmecken. Eric Hottmann hingegen wird es herzlich egal sein. Mit seinem artistischen Führungstreffer leitete er nicht nur den Sieg im Lokal-Duell gegen die Blauen am Mittwoch vor knapp drei Wochen ein, er schoss sich damit auch in die Auswahl der Sportschau zum Tor des Monats Februar. Die drei Punkte bewahren das in Folge vom Insolvenzantrag in vielerlei Hinsicht gebeutelte Türkgücü München wohl nicht vor dem Abstieg in die Regionalliga, einen kleinen Seitenhieb ins Lager der Löwen konnte man aber dennoch austeilen. Ganz ärgern dürfte es die Giesinger aber nicht: Bei einer Abmeldung Türkgücüs vom Spielbetrieb würde 1860 profitieren.

In einer ereignisarmen Partie kam es auch mit Hilfe des Feindes auf kuriose Art und Weise in der 77. Spielminute zum sehenswerten Treffer. Semi Belkahia klärte zunächst einen durchaus gefährlichen werdenden Steckpass von Moritz Kuhn, doch Sercan Sararer und der spätere Vollstrecker Hottmann blieben dran. Im unübersichtlichen Gemenge an der Strafraumkante konnte Phillipp Steinhart den rettenden Kopfball von Yannick Deichmann nicht aus der Gefahrenzone schlagen - stattdessen landete sein Querschläger bei Eric Hottmann.

Brust, linker Oberschenkel, rechter Fuß - der Weg des Balles kurz vor dem Traumtor von Eric Hottmann

Und was der kurz zuvor eingewechselte Stürmer von Türkgücü München* mit dem Ball fabrizierte, lässt den neutralen Fußball-Fan nur so mit der Zunge schnalzen. Mit dem Rücken zum Tor kontrollierte der 22-Jährige den Ball gekonnt mit der Brust, ehe er sich die Kugel mit dem linken Oberschenkel zurechtlegte. Mit dem dritten Kontakt brachte er das Spielgerät mit seinem stärkeren rechten Fuß volley im Tor unter. Löwen-Keeper Marco Hiller konnte dem Sonntagsknaller nur hinterherschauen. Seine gute Leistung krönte Hottmann übrigens nur wenig Minuten später, als er sich beim Foulspiel von Niklas Lang clever fallen ließ. Den anschließenden Treffer vom Punkt durch Sercan Sararer konnte Sechzig nur mit dem Anschlusstor von Richard Neudecker kontern, die drei Zähler blieben somit bei Türkgücü.

Neben der Auszeichnung zum Spieler des Spiels wurde Hottmann nun eine weitere Ehre zuteil. In der monatlichen Suche der ARD Sportschau steht der Stürmer neben vier weiteren Torschützen zur Wahl. Noch bis zum übernächsten Samstag (19. März) kann man auf der Homepage der Sportsendung seine Stimme einreichen. Zudem gibt es für den glücklichen Tipper auch etwas zu gewinnen. (Paul Ruser) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA