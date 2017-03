Ex-Löwe vor Wechsel zu Greuther Fürth?

TSV 1860 München II - Das ging schnell. Erst in der laufenden Spielzeit hat Robert Glatzel beim 1. FC Kaiserslautern nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Nun wird der Ex-Löwe schon mit einem Wechsel zu einem Liga-Konkurrenten in Verbindung gebracht.

Vier Tore in zehn Zweitliga-Einsätzen stehen in der Saisonbilanz von Robert Glatzel. Eine Quote, die auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist. Kaiserslauterns Sportchef hat der Rheinpfalz bereits bestätigt, dass der 23-Jährige ein Angebot für eine Vertragsverlängerung bei den "Roten Teufeln" abgelehnt hat. Als potenzieller Abnehmer für den großgewachsenen Mittelstürmer gilt Zweitliga-Konkurrent Greuther Fürth.

Glatzel wurde im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching und des TSV 1860 ausgebildet. Bei den Münchnern galt er bereits früh als vielversprechendes Stürmertalent. Seine ersten Sporen im Herrenbereich verdiente sich der gebürtige Fürstenfeldbrucker allerdings beim SV Wacker Burghausen und beim SV Heimstetten. Dort wurde er jedochnach wenigen Einsätzen suspendiert. Im Juli 2014 folgte die Rückkehr zu den Löwen. In der Saison 2014/2015 verbuchte Glatzel 30 Einsätze (fünf Tore) in der Regionalliga Bayern. Seit Juli 2015 läuft der mittlerweile 23-Jährige für den 1. FC Kaiserslautern auf. Nach starken Leistungen in der Pfälzer Reserve wurde der Mittelstürmer am 8. Spieltag der laufenden Saison mit seinem Zweitligadebüt belohnt.

Quelle: fussball-vorort.de