Fabian Hürzeler: Vom FC Pipinsried in die Bundesliga? Angefangen hat alles in einer Zahnarztpraxis

Von: Korbinian Kothny

Fabian Hürzeler startet beim FC St. Pauli durch. Conny Höß (links u.) und Mehmet Scholl (rechts u.) begleiteten ihn bei seinem Aufstieg. © Imago images

Fabian Hürzeler schreibt gerade die Newcomer-Story des Jahres im deutschen Profifußball. Angefangen hat alles in einer Zahnarztpraxis. Weggefährten erinnern sich.

München – Auf den ersten Blick haben das altehrwürdige Max-Morlock-Stadion in Nürnberg und eine renommierte Münchner Zahnarztpraxis nicht gerade viel gemeinsam. Und doch sind sie gewissermaßen die beiden Startpunkte des derzeit größten Märchens im deutschen Profifußball.

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler wird Cheftrainer

Die Rede ist natürlich von Fabian Hürzeler. Der 30-Jährige wurde einen Tag vor Heiligabend im vergangenen Jahr zum Cheftrainer beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga befördert. Seine Bilanz aus den ersten Wochen: Zehn Spiele, zehn Siege. Erst am vergangenen Sonntag setzte es gegen Eintracht Braunschweig die erste Niederlage unter dem 30-Jährigen. Hürzeler formte den Kiez-Klub innerhalb weniger Wochen vom Abstiegskandidaten zu einem Team, das sich angesichts von sechs Punkten Rückstand bei sechs ausbleibenden Spielen noch ernsthaft mit dem Traum von der Bundesliga beschäftigen darf.

Doch was genau haben das Stadion des 1. FC Nürnberg und eine Zahnarztpraxis damit zu tun? Bei der Arena des Clubs ist die Frage noch etwas einfacher zu beantworten. Hürzeler gewann hier am 29. Januar sein Debüt als Cheftrainer mit 1:0. Aber die Zahnarztpraxis?

Fabian Hürzeler: Conny Höß besucht Zahnarztpraxis der Eltern von Hürzeler

Um die Geschichte zu erklären, müssen wir etwas weiter zurückblicken – genauer gesagt etwa sieben Jahre. Conny Höß ist zu dieser Zeit und schon länger davor Patient in der Zahnarztpraxis von Dr. Markus Hürzeler, dem Vater des heutigen St.-Pauli-Coachs. Höß ist Gründer, Tausendsassa und zu dem Zeitpunkt auch Präsident des FC Pipinsried. Und er hat eine Idee.

Conny Höß ist Gründer des FC Pipinsried und entdeckte einst Fabian Hürzeler. © imago sportfotodienst

„Ich war immer auf der Suche nach Spielertrainern für den FC Pipinsried und hab den Fabi bei 1860 II entdeckt. Um den Kontakt dann herzustellen, bin ich mehr oder weniger in die Praxis seines Vaters gefahren und hab dort Nägel mit Köpfen gemacht“, berichtet Höß im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern.

FC Pipinsried und Fabian Hürzeler schreiben Erfolgsgeschichte

Hürzeler ist zu der Zeit noch Spieler der Löwen-Amateure und gerade erst 23 Jahre alt. Dennoch ist Höß von seiner Idee überzeugt und trifft sich mit dem Jungspund. „Bei unserm ersten Gespräch hat er mich mit seinen treuen Augen groß angeschaut, was ich ihm da eigentlich vorschlage. Er ist aber ein sehr intelligenter Mensch und hat dann schnell durchschaut, dass das ein Sprungbrett für ihn sein könnte“, berichtet Höß.

Letztendlich wird Hürzeler zur Saison 2016/17 Spielertrainer des FC Pipinsried. Die Entscheidung erweist sich für beide Parteien als goldrichtig. Hürzeler steigt gleich in seiner ersten Saison als Cheftrainer in die Regionalliga auf und kann in der anschließenden Spielzeit die Klasse halten. „Fabi ist menschlich top. Ein ganz anständiger und braver Mensch. Wir hatten ein super Verhältnis. Vor allem aber hat er meine Devise angenommen, immer arbeiten zu müssen. Die Anzeichen waren damals schon da, dass er es zum Profitrainer schaffen könnte. Er war nie zufrieden und wollte immer mehr“, schwärmt Höß.

FC Pipinsried: Rekordsaison in der Bayernliga unter Fabian Hürzeler

Und auch nach dem Regionalliga-Abstieg 2019 halten sich der FC Pipinsried und Hürzeler die Treue. Und wieder ist die Entscheidung die Richtige. In der Corona-Saison 2019/21 spielt der Verein aus dem Dachauer Hinterland eine Rekordspielzeit und steht zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs mit 21 Punkten Vorsprung als designierter Bayernliga-Meister fest. Den erneuten Aufstieg in die Regionalliga erlebt Hürzeler wegen Corona und seines anschließenden Wechsels in die Hansestadt aber nicht mehr.

Daniel Leugner ist bis heute mit Fabian Hürzeler befreundet. © BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg via www.imago-images.de

Ganz im Gegensatz zu Daniel Leugner. Der heute 28-Jährige bleibt auch nach dem Abgang Hürzelers beim FC Pipinsried und steigt mit den Gelb-Blauen letztendlich souverän in die Regionalliga auf. Obwohl Leugner nur ein Jahr Spieler unter Hürzeler ist, entwickelt sich eine Freundschaft, die bis heute anhält.

Daniel Leugner über Fabian Hürzeler: „Das ist das größte Arschloch, dass es gibt“

„Fabi ist ein super Typ, mit dem man viel Spaß haben kann. Auf dem Platz kann ich absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt: ‚Das ist das größte Arschloch, dass es gibt.‘ Aber neben dem Platz: Weltklasse!“, erzählt Leugner. Auch von der fachlichen Kompetenz schwärmt der heutige Mitspieler von Sascha Mölders: „Für die Bayernliga damals war er eigentlich viel zu gut. Es war meiner Meinung nach schon fast zu viel Input für den ein oder anderen Spieler bei uns (lacht). Was mich aber am meisten überrascht hat, waren seine Kabinenansprachen: Eigentlich ist Fabi kein aufbrausender, lauter Typ, aber selbst da hat er sich immer was einfallen lassen und konnte die Mannschaft motivieren.“

Beispiel gefällig? Einmal erzählte Hürzeler laut Leugner eine Geschichte von seinem Vater, dem Zahnarzt. Dieser absolvierte eine Radstrecke auf eine Hütte normalerweise in unter zwei Stunden, brauchte aber das eine Mal zwei Stunden und zwei Minuten. Daraufhin war sein Papa so stocksauer, dass er gleich am nächsten Tag – obwohl er noch völlig fertig war – die gleiche Strecke nochmal runterstrampelte: dieses Mal in einer Stunde und 58 Minuten. „Wenn der das mit fast 60 Jahren kann, könnt ihr euch auch motivieren, hat er uns dann gesagt“, erzählt Leugner.

„Fabi ist ein guter Junge und wird lange im Geschäft bleiben.“

Es ist die Kombination aus absolutem Ehrgeiz, fachlicher Expertise, aber auch der Menschlichkeit, die Leugner an Hürzeler fasziniert. „Auch jetzt nach seinem Erfolg bei St. Pauli ist er genau derselbe Mensch geblieben. Er wusste ja schon immer, was er kann, jetzt hat er halt die Bestätigung“, sagt der Mittelfeldspieler des TSV Landsberg und attestiert ihm lachend eine „gesunde Arroganz“.

Mehmet Scholl trainierte Fabian Hürzeler beim FC Bayern II. © imago sportfotodienst

Einer, von dem Hürzeler auch viel gelernt hat, ist Mehmet Scholl. Die Bayern-Legende trainierte den heutigen St.-Pauli-Coach, als dieser noch in der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielte. Über die Jahre entwickelte sich eine innige Verbindung zwischen den Beiden, die bis heute anhält. Auf Nachfrage, was Scholl von seinem einstigen Schützling hält, will sich der Champions-League-Sieger von 2001 überhaupt nicht ins Blickfeld der Medien stellen, lässt uns aber wissen: „Fabi ist ein guter Junge und wird lange im Geschäft bleiben.“

Bei den Gesprächen mit den Weggefährten wird vor allem eins schnell klar: Es trauen ihm alle zu, dass die Reise von Fabian Hürzeler nicht beim FC St. Pauli enden wird, sondern noch ganz andere Atmosphären möglich sind. Eine Reise, die einst mit einem Zahnarztbesuch von Conny Höß in München begann. (kk)