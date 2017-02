Fan vom 1860-Gelände geworfen: Jetzt spricht Präsident Cassalette

München - Zum Fall des am Donnerstag vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße verwiesenen Fans bezieht nun 1860-Präsident Peter Cassalette Stellung.

Dieser Zwischenfall sorgte für Wirbel an der Grünwalder Straße. Löwen-Fan Ivo Heger, besser bekannt als „Bonanza Franze“, wurde am vergangenen Donnerstag vom Trainingsgelände des TSV 1860 verwiesen. „Ich stand am Löwenstüberl und habe mich unterhalten“, berichtet er im Gespräch mit unserer Onlineredaktion. „Dann kam ein Mitarbeiter des Vereins und hat mich gebeten, das Gelände zu verlassen.“ Dies sei auf Anweisung von Geschäftsführer Anthony Power geschehen. Der Grund soll eine angebliche Beleidigung Hegers in Richtung Yahya Ismaik dem Bruder von Hasan Ismaik sein.

Wollte sich der Verein bis dato nicht dazu äußern, verschickte er am Montag nun eine Stellungnahme des Präsidenten Peter Cassalette zu diesem Thema. „Wir verweisen keine Personen von unserem Trainingsgelände, nur weil sie sich kritisch äußern“, wird er dort zitiert. „Was wir nicht akzeptieren sind rassistische, sexistische und persönliche Beleidigungen jeglicher Art. Im konkreten Fall ‚Bonanza Franze‘ wurden diese wichtigen Grenzen aber eindeutig überschritten, was durch Zeugen belegt werden kann.“ Das Hausverbot sei somit die „einzig richtige Reaktion“ gewesen.

Die vom TSV 1860 verschickte Stellungnahme im Wortlaut

Der TSV 1860 München sprach am 2. Februar 2017 für einen Besucher des Trainingsgeländes ein Hausverbot aus. Löwen-Präsident Peter Cassalette nimmt dazu Stellung:

„Wir verweisen keine Personen von unserem Trainingsgelände, nur weil sie sich kritisch äußern. Der TSV 1860 München steht für eine Vereinskultur der Vielfalt, in der alle Löwen Platz haben, ihre Meinung zu vertreten und dementsprechend für ihre Interessen sowie Gerechtigkeit zu kämpfen – und das in einer fairen Art und Weise.

Was wir nicht akzeptieren sind rassistische, sexistische und persönliche Beleidigungen jeglicher Art. Im konkreten Fall ‚Bonanza Franze‘ wurden diese wichtigen Grenzen aber eindeutig überschritten, was durch Zeugen belegt werden kann. Aufgrund dieses Verhaltens war ein Hausverbot bzw. ein Verweis von unserem Vereinsgelände die einzig richtige Reaktion.

1860 stand und steht für freie und offenen Meinungsäußerung nicht aber für Intoleranz und Rassismus!“