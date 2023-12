Löwen-Fans veranstalten Weihnachtsmarkt nach Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen

Weihnachten steht vor der Tür. Nach dem letzten Heimspiel veranstalten Fans des TSV 1860 München einen Weihnachtsmarkt. © IMAGO / bodenseebilder.de; IMAGO / MIS

Im Anschluss an das letzte Heimspiel vor der Winterpause veranstalten Fans des TSV 1860 München einen Weihnachtsmarkt am Candidplatz.

München - Zuerst aber spielt der TSV 1860 München am Samstag, 09. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr im Grünwalder Stadion. Um 14 Uhr wird die Drittliga-Partie gegen Rot-Weiß Essen angepfiffen. Für die Löwen dürfte es gegen die Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel kein einfaches Spiel werden.

Zuletzt verloren die Münchner dreimal in Folge. Der Blamage im Toto-Pokal gegen Pipinsried folgte eine 0:1-Heimniederlage im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching. Am Sonntag verlor 1860 bei der Reserve von Borussia Dortmund mit 0:3. In der Tabelle der 3. Liga sind die Löwen auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. Die Abstiegsränge kommen langsam bedrohlich nahe.

Weihnachtsmarkt der 1860-Anhänger: 15 Stände inklusive Tombola und Fanartikel

Für den kommenden Samstag haben einige Fans der Blauen einen Weihnachtsmarkt organisiert, der nach dem Spiel gegen RW Essen ab 16 Uhr am Candidplatz öffnet. Laut der Facebook-Seite „Weiß-Blauer Blog“ wird es 15 Stände inkl. Tombola, Fanartikel sowie Essen und Trinken geben. Dabei werde es unter anderem die „schon vom Löwentreff bekannten Stände“ geben und es werden „Abteilungen des Vereins, da Brunnenmiller, Sechzig im Sechzger & echte Münchner, mit eigenen Ständen vertreten sein“. Die Tombola ist als „Abrundung für den Abend“ gedacht.

Auf der Facebook-Seite wurde zudem bekannt gegeben, dass ein Teil des Erlöses, der durch den Verkauf von Essen und Trinken zustande kommt, an soziale Initiativen gespendet werde. Um welche Initiativen es sich dabei genau handelt, wurde nicht kommuniziert.

Fans organisieren regelmäßig Aktionen

Es ist nicht der erste Weihnachtsmarkt, den die Fans der Münchner Löwen organisieren. Bereits vor der Corona-Pandemie und ebenfalls im letzten Jahr gab es einen Weihnachtsmarkt am Grünspitz, bei welchem Glühwein und Crêpes verkauft wurden. Zudem gab es vergangenes Jahr auch den Verkauf eines Schokoladen-Adventskalenders im Sechzig Design. Wer mehr über die Aktionen erfahren will, kann sich auf der Facebook-Seite des „Weiß-Blauen Blogs“ informieren. Dort werden auch immer wieder Infos zum „Löwen-Treff“ bekannt gegeben, bei welchem sich die Fans vor den Spielen (meist am Candidplatz) treffen.

So bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Weihnachtsmarkt für besinnliche Momente bei den Löwen-Fans sorgt, nachdem es fernab vom Fußball zurzeit mal wieder gewaltig in der Führungsetage brodelt. Unstimmigkeiten, die auch die Fans des TSV 1860 München spalten. (sg)