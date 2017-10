Ticker: Aus! Löwen-Serie reißt vor Augsburger Rekordkulisse

Heute gastiert der TSV 1860 beim FC Augsburg II. Gespielt wird in der WWK Arena der FCA-Profis, es wird eine Rekord-Zuschauerzahl erwartet. Wir berichten im Live-Ticker.

Eiskalt! Der FCA bestraft kämpfende Löwen vor Rekordkulisse Zur Fotostrecke

Gänsehaut pur! Die Löwen-Spieler betreten den Rasen zum Warm-Up. Die Stimmung einmalig. Unser Kollege Florian Weiß liefert alle wichtigen Infos vor Spielbeginn.

Die Löwen-Invasion beginnt! Die Fans sind in Augsburg angekommen - erste Eindrücke im Video.

FC Augsburg II gegen TSV 1860 München: Vorbericht

Wenn der TSV 1860 am Sonntag (Anstoß 15.00 Uhr) beim FC Augsburg II gastiert, wird die Regionalliga Bayern aller Voraussicht nach einen neuen Zuschauerrekord feiern dürfen. Die Partie wurde vom altehrwürdigen Rosenaustadion in die WWK Arena der Profis verlegt, die Schwaben rechnen mit 20.000 Zuschauern - darunter 7000 Fans aus München. Die Löwen-Fans werden sich in der Augsburger Innenstadt am Königsplatz treffen und gemeinsam zum Stadion pilgern. Die gesamte Südtribüne der Arena wird somit fest in weiß-blauer Hand sein.

Sportlich gesehen kann der TSV 1860 am Sonntag in der Fuggerstadt aus eigener Kraft vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga einfahren, dazu reicht ein Remis. Sicher, dafür kann man sich nichts kaufen, doch die sichere Tabellenführung zur Halbzeit der Saison würde den Blauen sicher weiteren Rückenwind verschaffen und weiterer Balsam auf der lange so geschundenen Fan-Seele sein.

Wir berichten live aus der WWK Arena vom Spiel FC Augsburg II gegen den TSV 1860 München, bei uns im Ticker verpassen Sie nichts.

