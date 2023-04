FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München heute live: Wie reagieren die Löwen auf die BVB-Heimklatsche?

Von: Antonio José Riether

Die Löwen mussten zuletzt eine bittere Heimniederlage hinnehmen. © Frank Hoermann/imago

Der FC Ingolstadt 04 will ausgerechnet im Lokalduell gegen den TSV 1860 München seinen Negativlauf stoppen. Der Live-Ticker zum Drittliga-Montagsspiel.

30. Spieltag der 3. Liga : Der FC Ingolstadt empfängt den TSV 1860 München um 19.00 Uhr.

: Der empfängt den um 19.00 Uhr. In Ingolstadt will 1860-Coach Maurizio Jacobacci seinen zweiten Sieg holen: Zuletzt kritisierte er sein Team scharf

seinen zweiten Sieg holen: Zuletzt kritisierte er sein Team scharf Gelingt den Ingolstädtern im Oberbayern-Duell ein Befreiungsschlag? Der FCI verlor zuletzt fünfmal in Serie

ein Befreiungsschlag? Der FCI verlor zuletzt fünfmal in Serie Löwen gegen Schanzer: Der Live-Ticker zur Partie wird fortlaufend aktualisiert.

Ingolstadt - Dreimal in Folge blieb der TSV 1860 München ungeschlagen – dann folgte der vergangene Sonntag. Im Heimspiel gegen die Reserve von Borussia Dortmund lagen die Giesinger nach 17 Minuten bereits mit 0:3 hinten, am Ende hieß es 1:4. Am 30. Spieltag dieser Drittligasaison treffen die Löwen nun im Lokalduell auf den formschwachen FC Ingolstadt 04. Zeigt der TSV 1860 also eine Reaktion auf die jüngste Pleite oder gibt es die nächste beim FCI?

FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München: Löwen-Coach Jacobacci übt scharfe Kritik am Team

Die Niederlage gegen die BVB-Youngster war zwar erst die zweite Niederlage in den fünf Spielen unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci, dennoch kehrt bei den Münchnern keine Ruhe ein. So kritisierte der Coach sein Team auf der Spieltags-Pressekonferenz deutlich. „So etwas wie die ersten zwanzig Minuten darf nicht mehr passieren. Es waren individuelle Fehler, die zu den Situationen geführt haben“. Auf die Frage, was seiner Mannschaft fehle, meinte Jacobacci gnadenlos: „Die Winner-Mentalität ganz klar.“

Ein Auswärtsdreier am Montagabend würde dem Tabellenneunten wieder Aufschwung geben, neun Spiele stehen noch aus. Angesichts des jüngsten Negativlaufs der Ingolstädter ist ein Löwen-Sieg keineswegs unrealistisch.

FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München heute live: FCI verlor zuletzt fünfmal in Serie

Fünfmal in Folge gingen die Ingolstädter zuletzt als Verlierer vom Platz, in den bisherigen zehn Partien unter Chefcoach Guerino Capretti holten die Schanzer lediglich einen Sieg und ein Remis. Ansonsten hagelte es nur Niederlagen, somit rutschte der Absteiger bis auf Tabellenplatz 14 ab. Sechs Punkte trennen Ingolstadt aber noch vom ersten Abstiegsplatz, ähnlich wie bei den Münchnern ging es beim FCI nach einer guten Hinrunde nur noch bergab.

Aufseiten der Löwen fehlt neben dem Langzeitverletzten Erik Tallig nach wie vor Tim Rieder, der nach seinem Innenbandriss noch nicht einsatzfähig ist. Ansonsten kann Jacobacci aus dem Vollen schöpfen. Beim FC Ingolstadt fehlen neben Maximilian Dittgen und Nikola Stavanovic auch David Kopacz (Schultereckgelenksprengung) sowie Visar Musliu (Muskelverletzung). Des Weiteren muss Capretti auf den gelb-rot-gesperrten Rico Preißinger verzichten. (ajr)