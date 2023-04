Neuer Job für Köllner: Ex-Löwen-Trainer übernimmt Ligakonkurrent

Grlic neuer Sportdirektor

Michael Köllner wird neuer Cheftrainer des FC Ingolstadt. Am Sonntag soll er schon auf der Bank sitzen. Zudem wird Ivica Grlic neuer Sportdirektor.

München – Michael Köllner hat wohl einen neuen Job in der 3. Liga. Der Ex-Löwen-Dompteur wird Trainer beim FC Ingolstadt. Zuerst hatte der Donaukurier über die Verpflichtung des Oberpfälzers berichtet. Das deckt sich mit den Informationen von Münchner Merkur und tz.

Die Schanzer hatten Guerino Capretti erst vor zwei Tagen nach der 1:3-Niederlage gegen den TSV 1860 am Montagabend entlassen. Dem Italiener gelang zuvor in zehn Spielen nur ein Sieg beim FC Ingolstadt. Der einstige Aufstiegskandidat hat zehn Spieltage vor Saisonschluss nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

FC Ingolstadt verpflichte Michael Köllner und neuen Sportdirektor – Ex-1860-Coach beerbt Capretti

Jetzt soll‘s Köllner richten. Der 53-Jährige war Ende Januar nach vier Jahren als Trainer bei den Münchner Löwen entlassen worden. Zeitgleich mit Köllner musste am 31. Januar Rüdiger Rehm seinen Hut bei den Audi-Städtern nehmen. Knappe zwei Monate später ist auch sein Nachfolger Guerino Capretti in Ingolstadt schon wieder Geschichte.

Köllner stand vor seiner 1860-Zeit schon beim SSV Jahn Regensburg, der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie. Mit dem 1. FC Ingolstadt kommt jetzt der fünfte große bayerische Verein hinzu.

Mit Köllner kommt neuer Sportdirektor: Ivica Grlic übermimmt bei den Schanzern

Mit Köllner soll auch ein neuer Sportdirektor in den Audi-Sportpark kommen. Ivica Grlic soll den vor Wochen zurückgetretenen Sportchef Malte Metzelder in Ingolstadt ersetzen. Obwohl die Bestätigung der beiden Personalien noch aussteht, soll Köllner bereits am Ostersonntag das erste Mal beim Tabellenletzten SV Meppen als neuer Cheftrainer des FC Ingolstadt auf der Bank sitzen.