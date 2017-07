Live-Ticker: 1860 startet in Memmingen in die Regionalliga

Der TSV 1860 eröffnet mit dem Auswärtsspiel beim FC Memmingen am Donnerstag die neue Saison der Regionalliga Bayern. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Allgäu.

Memmingen - Nach einem Monat Vorbereitungszeit und zehn Testspielen, von denen die Blauen sieben gewonnen und nur eines verloren haben (40:3 Tore), startet der TSV 1860 am Donnerstag in die neue Spielzeit 2017/18. Das erste Spiel in der Regionalliga Bayern steigt beim FC Memmingen, dem letztjährigen Tabellenvierten der vierten Liga. Die kleinen Löwen gewannen 2016/17 beim FCM mit 1:0 und spielten daheim in Giesing 1:1.

Für Sechzig ist es 44 Tage nach der verlorenen Relegation gegen Jahn Regensburg die Rückkehr in den Liga-Alltag - wenn auch zwei Etagen tiefer. 1860 tritt mit einer runderneuerten Mannschaft an, die aus vier verbliebenen Zweitliga-Absteigern, einigen Neuzugängen und dem Stamm der letztjährigen U21 besteht. Wie stark der neue Löwe in diesem Jahr durch die Regionalliga brüllen wird, ist schwer zu sagen. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich der neue TSV 1860 präsentieren und in die neue Spielklasse starten wird.

Wir versorgen Euch hier im Live-Ticker mit allen Infos rund um das Spiel FC Memmingen gegen TSV 1860 München, das am Donnerstag um 19 Uhr angepfiffen wird.

fw/sr

