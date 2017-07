Löwen selbstkritisch: „Sind eigentlich für guten Fußball bekannt“

Nach dem Auftaktsieg gegen Memmingen zeigen sich die Löwen glücklich und zufrieden. Dennoch wollen Bierofka und sein Team die Messlatte nicht zu hoch hängen.

Memmingen - Was für ein Start in die Regionalliga-Saison! 4:1 gewann der TSV 1860 das erste Saisonspiel gegen den FC Memmingen. Ein wichtiges Zeichen für Mannschaft und Fans nach dem Abstieg aus dem Profifußball. Entsprechend groß auch die Freude nach Abpfiff, Spieler kletterten auf den Zaun zur Kurve und ließen sich von ihren Anhängern beglückwünschen.

Christian Köppel, der mit einem sehenswerten Lupfer zum 1:0 traf, strahlte nach dem Spiel übers ganze Gesicht und auch Timo Gebhart freute sich sichtlich über den Dreier. Beide mahnten aber wie Trainer Daniel Bierofka trotz dem erfolgreichen Auftakt zur Vorsicht. Der Coach blickte bereits auf die nächste Aufgabe: Das erste Heimspiel im Grünwalder Stadion gegen Wacker Burghausen am kommenden Freitag.

Die Stimmen zum Spiel im Überblick

Daniel Bierofka

... über die Leistung seiner Mannschaft: „Ich glaube, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben, vor allem von der Leidenschaft her. Auch von der Besessenheit her hat man gemerkt, wir wollen das Spiel heute unbedingt gewinnen. Wir müssen schauen, dass wir das genau analysieren und in das nächste Spiel transportieren. Aber es sind auch einige Sachen dabei gewesen, die mir nicht so gefallen haben und die werden wir ansprechen.

...zum Ergebnis: „Es war ganz wichtig, dass wir mit einem Erfolgsrelebnis gestartet sind. Aber das war eben nur der Anfang. Wir haben ein spiel gewonnen und ich habe auch Sachen gesehen, die man verbessern kann. Das werden wir genau analysieren.“

... über Mölders, Gebhart und Mauersberger: „Sie bringen Ruhe rein in das Spiel, gerade wenn es hektisch wird. Timo hält die Bälle, Sascha hat gute Iden vorne, Jan hält hinten dicht. Die drei sind enorm wichtig für uns.“

...über die Ziele der jungen Löwen: „Wir haben eine junge Mannschaft. Aber das kann auch ein Vorteil sein, wenn sie das richtig umsetzt auf dem Platz und einfach unbekümmert spielt und alles raushaut über 90 Minuten. Ich habe heute gesagt: Egal was rauskommt, auch wenn wir untergehen, dann ist das in Ordnung. Wenn der Gegner mal besser ist, dann ist er mal besser, aber wir müssen einfach investieren in den 90 Minuten.

...zur Unterstützung durch die vielen Fans: „Das war phantastisch, aber nicht überraschend für mich. Ich weiß, was 1860 München für ein Fanbase hat und wie sie die Mannschaft unterstützt. Sie haben heute den jungen Spielern Kraft gegeben, das hat man gemerkt. Sie haben auch nicht gepfiffen, wenn mal der Ball ins Aus gegangen ist. Ich glaube, das war überragend heute.“

... zum ersten Heimspiel gegen Wacker Burghausen im Grünwalder Stadion: „Das wird natürlich ein ganz besonderes Spiel. Es wird sicher ein anderes Spiel gegen Burghausen, die sind spielerisch stärker. Wir müssen uns gut vorbereiten. Und wir müssen auf dem Teppich bleiben, das ist ganz wichtig. Das war das erste Spiel von 36. “

...über Verbesserungspotentiale: „Teilweise müssen wir im Spielaufbau etwas ruhiger bleiben, auch wenn wir das eigentlich ganz gut gemacht haben. Wir haben gewusst, dass Memmingen presst. Die haben gedacht wir spielen hinten raus, aber das haben wir eben nicht getan, wir haben andere Waffen gewählt. Und nächste Woche müssen wir schauen, dass wir wieder andere Waffen wählen gegen Burghausen“

Christian Köppel

...über sein Tor zum 1:0: „Eigentlich bin ich ja für‘s Verteidigen zuständig, das passiert nicht so oft. Ich habe gesehen, dass der Torwart weit vor dem Tor ist und habe es einfach probiert. Bin mega glücklich, aber riesen Lob an die Fans vor allem, dass sie uns so unterstützt haben. Wir haben gekämpft, gebissen und ich danke das war die Voraussetzung. Herr Bierofka wollte nicht mehr. Und dass es jetzt gleich ein 4:1 ist, ist der Hammer.“

... über die Fans: „Im Vorfeld haben wir wirklich positives Feedback von den Fans bekommen. Die haben nicht wirklich Druck auf uns aufgebaut, die wollten eigentlich nur, dass wir kämpfen, Gas geben, laufen und was dabei rauskommt ist zweitrangig. Dass es so gut läuft, ist natürlich super.“

... über die Leistung der Mannschaft: Ich denke defensiv war es ganz gut und auch die Effektivität. Aber wir haben phasenweise wenig Fußball gespielt. Wir sind eigentlich bekannt für guten Fußball und da wollen wir in der nächsten Woche nochmal eine Schippe drauflegen.“

Timo Gebhart

... zum Ergebnis: „Wahnsinn, dass wir so klar gewonnen haben. Obwohl Memmingen in der ersten Halbzeit auch richtig aggressiv war und viele gefoult hat, aber es war auch ein gutes Spiel von ihnen. Ich denke aber, wir haben zum richtigen Zeitpunkt immer die Tore gemacht.“

... zum Spielverlauf: „Wenn du auswärts 2:0 führst muss der Gegner aufmachen und wir haben es dann zum Schluss ordentlich gemacht und die Chancen reingemacht.“

...über die turbulenten letzten Wochen bei den Löwen: „In letzter Zeit waren viele negative Sachen. Sportlich wurde gar nichts mehr geschrieben. Jetzt haben wir die Leistung gebracht und können alle nach vorne schauen und Gas geben.“

... über eine mögliche angestrebte Meisterschaft: „Klar, wir sind 1860 München und wir sind jetzt die erste Mannschaft, aber das ist auch nicht einfach, gerade für die jungen Spieler. Wir haben es heute gut gemacht, aber wir müssen immer von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir uns zu viel Druck machen, auch mit einem Aufstieg, das kommt nicht gut an. Wir müssen einfach ruhig bleiben, von Spiel zu Spiel. Wir sind mental stark, das hat man heute auch gesehen. Das erste Spiel ist nie leicht.“

