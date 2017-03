St. Pauli-Torwart sieht die Löwen als „Mahnmal für die Fußballtradition“

München - Die Vorkommnisse im Rahmen des Zweitligaduells zwischen den Löwen und dem FC St. Pauli sind weiter Thema. Jetzt hat sich Philipp Heerwagen, der Torwart der Hamburger, geäußert. Er kennt München - und sieht Sechzig als Mahnmal für andere Klubs.

Die Löwen sind schon weit über die bayerische Landesgrenze hinaus Thema. Die Vorkommnisse beim Duell mit dem FC St. Pauli in der Allianz Arena beschäftigen auch den Gegner vom Wochenende weiter. Nachdem sich Pauli-Boss Andreas Rettig auf der vereinseigenen Homepage geäußert und die Löwen hart kritisiert hatte, meldete sich jetzt Keeper Philipp Heerwagen zu Wort.

Heerwagen hat eine klare Meinung zu den Löwen: „Wie man es falsch macht, sieht man in München. Die Mannschaft spielt nicht mehr im Stadtteil Giesing, sondern irgendwo anders - auch noch beim Erzrivalen“, sagte er bei einer Pressekonferenz, die auf der Facebook-Seite Hamburg 1 Sport zu sehen ist. Der 33-jährige Keeper weiß, wovon er spricht: Seit 2013 ist er bei den Hamburgern unter Vertrag, kennt München aber gut. Denn: Heerwagen ist in der Landeshauptstadt aufgewachsen, entstammt der Jugend des FC Bayern und spielte zwischen 2001 und 2007 bei der SpVgg Unterhaching, als diese noch - gemeinsam mit den Löwen - in der 2. Bundesliga kickte.

Die Löwen als Warnung

Bei seinem Rundumschlag gegen die Löwen ging er noch weiter. Investor Hasan Ismaik sei seiner Meinung nach fehl am Platz und verstehe falsch, was beim TSV passiere. Außerdem sagte Heerwgen: Das Geschehen bei den Löwen „muss eine Warnung sein für alle anderen Vereine sein, die sich überlegen, einen Investor mit ins Boot rein zu nehmen. 1860 - so schlimm es auch ist - bleibt ein Mahnmal für die Fußballtradition.“ Immerhin ein gutes Haar ließ er den Löwen dann doch. Es sei schade, dass keine Ruhe einkehre, weil der Verein ein Riesenpotential hätte, sagte der 33-jährige Ex-Münchner.

Hier das gesamte Heerwagen-Statement im Wortlaut

Die Löwen haben sich mittlerweile zu den Vorwürfen aus Hamburg geäußert - und weisen jegliche Schuld von sich.

