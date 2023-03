Angriff auf Polizisten mit 3 Promille: Ex-1860-Kapitän Felix Weber nach Eishockey-Tumult suspendiert

Von: Antonio José Riether

Felix Weber von der SpVgg Bayreuth stieg 2018 mit dem TSV 1860 München in die 3. Liga auf. © pmk/mis/imago

Der ehemalige Löwen-Kapitän Felix Weber sorgte für einen Eklat. Bei einem Eishockeyspiel griff der Fußballprofi stark alkoholisiert Polizisten an.

Bayreuth – Nach dem Regionalliga-Abstieg des TSV 1860 München war Felix Weber im Jahr 2018 nicht nur Kapitän, sondern auch einer der Aufstiegshelden. Der 28-Jährige sorgte nun für Aufsehen, jedoch nicht auf dem Fußballplatz. Weber, der an einem gewalttätigen Konflikt im Rahmen eines Eishockeyspiels beteiligt gewesen sein soll, wurde aufgrund des Vorfalls von seinem Verein SpVgg Bayreuth suspendiert. Gegen den Verteidiger wird jetzt ermittelt, auch wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Felix Weber Geboren: 18. Januar 1995 in Weilheim in Oberbayern Position: Innenverteidiger Vereins-Stationen: SV Ohlstadt, TSV 1860 München, RW Essen, SpVgg Bayreuth Pflichtspiele für den TSV 1860: 94 (8 Tore, 2 Assists)

Felix Weber: Ex-Löwen-Kapitän provozierte Fans bei Eishockey-Spiel – Polizei musste eingreifen

Am Sonntagabend empfingen die Bayreuth Tigers im Play-down-Spiel der DEL2 die Crimmitschau Eispiraten, dabei verloren die Franken mit 5:2. Während des Spiels kam es zu Beleidigungen und Provokationen, wie die Polizei mitteilte, allerdings blieb es nicht dabei. Wie es außerdem hieß, müsse sich ein 28-Jähriger nun wegen einer Attacke auf Polizisten juristisch verantworten. Dabei handelte es sich um Felix Weber.

Der gebürtige Weilheimer soll Medienberichten zufolge stark alkoholisiert bei dem Eishockeyspiel gewesen sein, eine richterlich angeordnete Blutentnahme ergab einen Alkoholwert von drei Promille im Blut. Wie der Kurier schreibt, soll er zunächst die Gästefans provoziert haben, daraufhin sahen sich Polizisten zum Einschreiten genötigt. Weber habe sich infolgedessen „handfest widersetzt“.

Felix Weber: Tätlicher Übergriff auf zwei Beamte – Suspendierung folgte am Dienstag

Weber ging dabei keineswegs zimperlich vor. Dem Bericht zufolge schlug er einem der Beamten gegen den Kopf, einen anderen packte er am Hals. Auch Weber verletzte sich leicht bei der Aktion und musste sogar medizinisch versorgt werden. Nun laufen Ermittlungsverfahren gegen Weber, dem Drittliga-Profi werden Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Wie Bild berichtet, soll sich Weber nicht an seinen Übergriff erinnern – vor beruflichen Folgen schützte ihn das freilich nicht. Denn die SpVgg Bayreuth suspendierte ihren Defensivmann am Dienstag, der sportliche Leiter und Geschäftsführer Michael Born setzte ein ausführliches Statement zu Felix Weber ab. Dieser sei „bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen“, wie Born zu verstehen gab, die Entscheidung fiel in Absprache mit Cheftrainer Thomas Kleine.

Bayreuth-Geschäftsführer über Folgen für Weber: „Werden weiteres Vorgehen beraten“

„Wir haben kurzfristig das Gespräch mit Felix gesucht, um seine Sicht der Dinge zu hören“, meinte Born weiter. „Wir wollen uns in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild des Geschehenen machen und werden dann das weitere Vorgehen beraten.“ Außerdem entschuldigte sich der ehemalige Funktionär von Dynamo Dresden beim „sportlichen Nachbarn“ Bayreuth Tigers sowie den Eispiraten Crimmitschau. Der Drittliga-Siebzehnte verurteile den gewaltvollen Vorfall.

Wie es mit dem langjährigen Löwen Weber weitergeht, ist somit unklar. Seit Sommer 2021 spielt er für die „Oldschdod“, mit der er den Drittliga-Aufstieg realisierte. Zuvor war er eine Saison lang für Rot-Weiß Essen aktiv gewesen, nachdem er im Juli 2020 beim TSV 1860 München keinen neuen Vertrag erhalten hatte. Zuvor durchlief Weber alle Nachwuchsteams ab der D-Jugend bei den Löwen. (ajr)