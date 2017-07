Fix: Heinrich verlässt Löwen in Richtung Münster

Wenige Tage vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison ereilt den TSV 1860 München mal wieder ein Schock. Moritz Heinrich wird den Verein verlassen.

München - Nun ist der Transfer durch: Wie der TSV 1860 München soeben vermeldete, wechselt Moritz Heinrich von den Löwen zu Preußen Münster. „Moritz hat uns um Freigabe gebeten, da er eine Luftveränderung möchte“, wird Trainer Daniel Bierofka in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Da wir auf der Außenstürmer-Position einen starken Konkurrenzkampf haben und gut besetzt sind, haben wir seinem Wunsch entsprochen.“

Heinrich spielte seit seinem neunten Lebensjahr für die Löwen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften des Vereins. In der A-Jugend erreichte er mit der U19 das Halbfinale der Bundesliga Süd/Südwest und steuerte in dieser Saison 19 Treffer sowie 12 Vorlagen bei. In der vergangenen Saison kam Heinrich 28 Mal für die U21 des TSV 1860 zum Einsatz, dabei erzielte er zwei Tore und bereitete weitere drei vor.

Giuseppe Leo hingegen wird nicht zu den Löwen wechseln. Das stand auch nie zur Debatte, so Trainer Daniel Bierofka auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel der Regionalliga Bayern gegen den FC Memmingen.

News vom 10. Juli 2017

Drei Tage vor dem Auftaktspiel des TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern dürfte den Trainer der Löwen, Daniel Bierofka, ein kleiner Schock ereilen. Offensiv-Talent Moritz Heinrich, 20, wechselt nach Informationen des Fanblogs dieblaue24 in die Dritte Liga zu Preußen Münster.

Heinrich nahm schon am Montag nicht mehr am Training teil, in Münster würde der ehemalige U19 Bundesliga-Torschützenkönig in Benno Möhlmann auf einen ehemaligen Trainer des TSV treffen. Der Vertrag des 20-Jährigen war zum 30. Juni ausgelaufen. Seitdem spielte Heinrich nur noch mit einer Gastspielgenehmigung. Laut dem Verein hat Moritz bereits um seine Freigabe gebeten. Derzeit befinde sich der Klub in Gesprächen mit ihm und seinem Berater.

Während Heinrich die Löwen wohl verlassen wird, trainierte am Montag ein Gast mit der Mannschaft. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger Giuseppe Leo darf sich Trainer Daniel Bierofka in den Übungseinheiten präsentieren. In der vergangenen Saison stand Leo beim FC Ingolstadt unter Vertrag.