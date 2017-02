Ex-Löwe Jungwirth exklusiv: Darum wechsle ich in die USA

München - Nach zähen Verhandlungen mit Darmstadt wechselt Ex-Löwe Florian Jungwirth nach Amerika. Im Interview spricht der 28-Jährige über seine neue Aufgabe und die Hoffnung auf ein Duell mit Bastian Schweinsteiger.

Erst vor ein paar Tagen schien es so, als sei der Traum Amerika für Florian Jungwirth geplatzt. Nach der heftigen öffentlichen Kritik von Trainer Torsten Frings stand ein Wechsel in die Major League Soccer (MLS) auf Messers Schneide. Kurz vor Ende der Transferperiode hat es schließlich doch noch geklappt. Dank zweier Neuverpflichtungen für den SV Darmstadt 98, darf der gebürtige Karlsfelder die Lilien in Richtung San Jose verlassen. Bereits am Mittwoch flog er zum Medizin-Check in die USA. Im Exklusiv-Interview mit Fussball Vorort spricht der Mittelfeldspieler über seinen Traum Amerika, das ausstehende Duell mit Bastian Schweinsteiger und die besondere Zeit beim SV Darmstadt 98.

Servus Flo, erstmal Glückwunsch, dass es mit deinem Wechsel in die USA doch noch geklappt hat. Wie fühlst du dich? Was bedeutet es für dich, dir endlich diesen Traum Amerika verwirklichen zu können?

Florian Jungwirth: Danke, momentan ist es noch schwer die Gefühle einzuordnen. Der Transfer ist ja erst seit Dienstag fix. Ich bin gerade nur am planen (lacht). Ich glaube, wenn ich jetzt dann mal eine ruhige Minute finde, dann wird natürlich die Freude überwiegen. Es war immer schon ein Traum für mich im Ausland zu spielen, speziell in den USA. Ich verfolge die MLS und ihre Entwicklung bereits seit drei Jahren. Mittlerweile muss man sagen, dass sie sportlich sehr attraktiv ist. Mit San José hatte ich sehr gute Gespräche. Vor allem mit dem neuen Sportdirektor, der erst vor kurzem von AS Rom dorthin gewechselt ist. Das Gesamtpaket war einfach perfekt. Da konnte ich schlecht nein sagen (lacht).

Wie kam der Kontakt zu Stande?

Jungwirth: Bei Auslandtransfers sind immer die Kontakte wichtig. Wie es halt oft so ist im Leben: Ein Freund kennt einen Freund, der nen Freund kennt - so ungefähr. Ich habe einen Bekannten, der schon öfters mit dem neuen Sportdirektor in Kontakt stand. Er hat einen Sechser gesucht. Eine Rolle, die von den Attributen her auf mich zutrifft. Er hat dann viele Spiele von mir über das Internet geschaut. Daraufhin hat er mich angerufen und mir gesagt, er habe 20 Partien von mir gesehen und die wären jetzt nicht so schlecht gewesen (lacht). Ab diesem Zeitpunkt wollte er, dass ich nach Amerika komme.

Andrea Pirlo, David Villa oder Frank Lampard: Es ist ja nicht unbekannt, dass viele Größen des ehemaligen Weltfußballs in die MLS wechseln. Freust du dich auf einen besonders? Gibt es ein Idol, gegen den du unbedingt spielen willst?

Jungwirth: Nein, ein Idol gibt es nicht. Aber ich spekuliere noch drauf, dass Basti Schweinsteiger im Sommer in die USA wechselt. Ich bin extra mit Darmstadt aufgestiegen, um gegen ihn zu spielen und dann wechselt der nach Manchester. Vielleicht macht er ja nach dem Jahr in England in den USA weiter. Dann kann ich endlich gegen ihn spielen. Dann bin ich zufrieden. Sonst gibt es niemand besonderen. Ich freue mich auf jedes Spiel. Auf das Komplettpaket Amerika, sowohl sportlich als auch privat. Das ist das, was ich immer wollte und ich freue mich, dass ich das jetzt auch mit meiner Familie umsetzten kann.

Jetzt liegen zweieinhalb Jahre mit Darmstadt hinter dir. In der Zeit bist du aufgestiegen und hast einmal die Klasse gehalten. Wie behältst du deine Zeit in Darmstadt in Erinnerung?

Jungwirth: Es war sportlich eine unvergessliche Zeit, mit Abstand die beste Zeit in meiner Karriere. Was wir erreicht haben, war schon eine einmalige Geschichte in Deutschland. Ich glaube jeder, der schon mal Einsätze in der Bundesliga hatte, weiß, wie emotional es auch ist, in solchen Stadien zu spielen. Teilweise gegen die besten Spieler der Welt. Das war natürlich eine besondere Zeit, eine unglaubliche Erfahrung. Ich möchte keinen Moment missen, den ich in Darmstadt hatte.

Ein Wechsel in die USA bedeutet für dich einen kompletten Tapetenwechsel. Zur Darmstädter Zeit, waren regelmäßige Besuche in deiner Heimat Karlsfeld immer möglich. Jetzt bist du über 9.000 Kilometer von Zuhause entfernt. Wie gehst du damit um?

Jungwirth: Es ist immer schade, wenn ich meine Familie und Freunde nicht regelmäßig sehen kann, aber das war in Darmstadt nicht anders. Wenn man das aufs Jahr betrachtet, werde ich die Leute jetzt öfter sehen, als in den vergangenen Jahren. Wenn ich mal nach Hause gereist bin, waren es immer ein bis maximal zwei Tage. Wenn mich jetzt jemand besuchen kommen wird, sind es schon mal sieben bis zehn Tage. Wahrscheinlich geht man sich nach vier Tagen schon auf die Nerven, aber das Risiko werde ich eingehen (lacht).

Am Mittwoch steht für dich der Flug nach Amerika an. Wie geht es danach für dich weiter?

Jungwirth: Ja, am Mittwoch geht es schon los für mich. Ich fliege direkt nach San Jose und werde den Medizincheck machen. Danach ist dann meine offizielle Vorstellung. Meine neue Mannschaft befindet sich schon im Trainingslager. Da werde ich dann natürlich so schnell wie möglich nachreisen. In der Folge ist noch nicht geplant, wie lange ich bleibe. Ich reise jetzt praktisch als Tourist ein und muss erst nochmal ausreisen, um das Arbeitsvisum beantragen zu können. Wie's genau weitergeht, werde ich dann schon sehen.

Das Gespräch führte Philipp Burde