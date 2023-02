„Bin von klein auf ein Riesen-Sechziger-Fan“ - Niederlechner deutet erneut Rückkehr zum TSV 1860 an

Von: Sebastian Isbaner

Nun für Hertha BSC im Einsatz: Florian Niederlechner wechselte vom FC Augsburg in die Landeshauptstadt. © Imago

Florian Niederlechner wechselte im Winter zu Hertha Berlin. Im Interview gab er aber preis, dass es ihn noch einmal zurück in die Heimat zieht.

München - Florian Niederlechner ging nicht den typischen Karriereweg, den viele Bundesliga-Profis heutzutage gehen. Der gebürtige Hohenlindner spielte in der Jugend beim TSV 1860 München. Bei den Löwen konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und wechselte nach einem kurzen Stopp in Ebersberg schließlich in den Herrenbereich zum Landesligisten Falke Markt Schwaben.

Von der Landesliga zum Bundesliga-Profi: Florian Niederlechner ging den heutzutage ungewohnten Weg zum Fußball-Profi

Über den FC Ismaning, wo er sich unter Junglöwen-Coach Frank Schmöller empfiehl, schaffte er bei der SpVgg Unterhaching den Sprung in den Profibereich. Mit dem FC Heidenheim feierte der heute 32-Jährige 2013/14 den Aufstieg in die 2. Bundesliga, eher er bei Mainz und schließlich beim SC Freiburg in der Bundesliga Fuß fasste. Vier Jahre lief Niederlechner für den Sportclub unter Christian Streich auf, ehe er zurück nach Bayern, weiter Richtung Heimat, zum FC Augsburg wechselte.

Nach vier Jahren bei den Schwaben folgte nun zur Winterpause das Aus. Er verließ die Fuggerstädter Richtung Hauptstadt zu Hertha BSC Berlin. „Ich habe dem FCA viel zu verdanken, und ich habe viel für den Verein geleistet. Als ich im Januar unterschrieben habe in Berlin wurde es kurzzeitig ein bisschen turbulenter in Augsburg. Aber am Ende war dann alles gut“, so Niederlechner im Interview mit dem kicker.

Kein Karriere-Ende beim FCA: Niederlechner zieht es aus familiären Gründen vorzeitig nach Berlin

Grund für den Wechsel war die familiäre Planungssicherheit. „Ich habe eine Familie daheim, ich brauche Planungssicherheit. Das habe ich ihnen ganz klar gesagt.“ So kam also letztendlich der Wechsel an die Spree zustande. „Es war dann so, dass der FCA gesagt hat, sie reden erst im April oder Mai mit mir. Ich war mir nicht sicher, ob sie dann überhaupt verlängern wollen. Mein Berater hat dann Gespräche mit anderen Vereinen geführt, auch mit Hertha. Als ich mir sicher war, dass Augsburg nicht mit mir verlängern will, wurden die Gespräche intensiver. Dann hat mich Sandro Schwarz angerufen, und ich habe mich für Hertha entschieden.“

Mit dem Transfer zu Hertha begräbt der Hohenlindner zugleich seinen MLS-Traum. Vor einem Jahr wollte Bastian Schweinsteigers Ex-Verein Chicago Fire den Mittelstürmer verpflichten. Den Gedanken vom Abgang nach Amerika hat Niederlechner nun abgehakt. „Ich werde im Oktober 33 und habe hier ab Sommer noch zwei Jahre Vertrag. Danach werde ich schon fast 35. Chicago oder die MLS allgemein, das wird jetzt vorbei sein.“

Niederlechner: Nach Station bei Hertha - 32-Jähriger liebäugelt mit einer Rückkehr zum TSV 1860 München

Stattdessen hat der ehemalige Hachinger andere Pläne im Sinn. Im Interview mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort schwärmte Niederlechner Ende 2018 bereits von einer Rückkehr in die Heimat zum TSV 1860 München. An diesem Plan hat sich auch vier Jahre später nichts dran geändert. „Ich bin von klein auf ein Riesen-Sechziger-Fan, es kann sein, dass ich zu 1860 München irgendwann zurückkomme“, ließ der Stürmer erneut verlauten.

Einen Stürmer seines Kalibers könnten die Löwen auch jetzt schon gut gebrauchen. Die Münchner mussten im Aufstiegsrennen zuletzt herbe Rückschläge hinnehmen und stehen nach dem Köllner-Aus momentan in der 3. Liga nur auf Rang acht. Allerdings muss der TSV mindestens bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2025 auf Niederlechner erst einmal verzichten. (Sebastian Isbaner)