17:0! Frauen des TSV 1860 München feiern höchsten Sieg der Vereinsgeschichte

Von: Alexander Nikel

Neuzugang Sofia Endrizzi (l.) trifft auch eine Liga höher wie am Fließband. Cheyenne Krieger war letzte Saison beste Torschützin der Löwen. © FuPa / TSV 1860 München

Die Frauen des TSV 1860 München haben mit dem höchsten Sieg ihrer Vereinsgeschichte gegen den FC Perlach 1925 die Tabellenspitze der Kreisklasse übernommen.

München - Die Frauen des TSV 1860 München haben am Mittwochabend den höchsten Sieg ihrer noch jungen Vereinsgeschichte gefeiert. Die Löwinnen siegten auswärts beim FC Perlach 1925 mit 17:0! Zur Halbzeit war der Kantersieg in dieser Form noch nicht absehbar gewesen. Bis dahin stand es noch 5:0. Nach der Pause drehte der Aufsteiger auf und ließ Tor um Tor folgen. Michelle Le Nguyen eröffnete mit einem Doppelschlag (20. Minute/22.) den Torreigen. Stefanie Stepberger ebenfalls mit einem Doppelpack (36./37.) und Sofia Endrizzi (42.) legten noch vor dem Halbzeitpfiff nach. Nach der Pause war der TSV 1860 dann endgültig nicht mehr zu stoppen. Endrizzi mit ihren Treffern zwei bis vier (47./55./66.), Cheyenne Krieger mit einem Dreierpack (64./72./84.), Lorena Dilz (51.), Julia Schwarz (59.), Stepberger zum dritten (69.), Silke Dehling (73.) und Lena Gruber (81.) schraubten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff nach oben. Das zwischenzeitliche 0:8 nach 54. Minuten fiel durch ein Eigentor von Eva Herold.

Mit dem zweistelligen Kantersieg springen die Damen des TSV vorerst auf den ersten Tabellenplatz. Die (SG) SV Sentilo-Blumenau / SV Pullach hat ein Spiel weniger absolviert und kann damit noch an den Löwen vorbeiziehen. Aus den ersten fünf Saisonspielen in der Kreisklasse sammelten die Löwinnen bisher vier Siege. Die einzige Niederlage gab es ausgerechnet gegen die Konkurrentinnen der Spielgemeinschaft.

Sofia Endrizzi ist beste Torjägerin der Liga - wieder einmal

Der TSV ist mit 31 Toren die bisher mit Abstand treffsicherste Mannschaft und stellt mit Sofia Endrizzi nicht nur die beste Torschützin der Liga sondern aller Kreisklassen in Oberbayern. Die 18-Jährige netzte bereits neunmal ein. Die Offensivspielerin stürmte letzte Saison noch für Ligakonkurrent TSV Ottobrunn und sicherte sich mit 30 Treffern Platz eins im Ranking. Dahinter landete Cheyenne Krieger.

Der bisherige Erfolg der Sechziger kommt durchaus überraschend, schließlich ist das Frauenteam aufgestiegen. In ihrem ersten Jahr gelang den Löwen die souveräne Meisterschaft in der A-Klasse. Sechs Punkte trennten sie am Ende vom Tabellenzweiten TSV Ottobrunn. In 12 Spielen gab es nur ein Unentschieden, alle anderen Partien wurden gewonnen. Als einziges Team blieben die Weiß-Blauen ohne Niederlage. Sowohl die 59 Tore als auch die nur drei Gegentreffer waren ebenfalls Ligabestwert.

Seit dieser Saison besitzt die Damen-Abteilung des TSV 1860 auch eine zweite Frauenmannschaft. Diese befindet sich aktuell mit einem Sieg, drei Remis und einer Niederlage aus fünf Spielen im Mittelfeld der Tabelle. (Alexander Nikel)