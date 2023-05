TSV 1860 München: Marius Willsch hört auf - geht Marcel Bär zum SC Freiburg?

Von: Jacob Alschner

Marcel Bär wird mit einem Wechsel an die Dreisam in Verbindung gebracht. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Marius Willsch bedankt sich bei den Fans für „die wunderschöne Zeit“ beim TSV 1860. Marcel Bär wird mit dem SC Freiburng II in Verbindung gebracht.

Dass sich die Zeit von Marcel Bär beim TSV 1860 dem Ende zu neigt, zeichnet sich seit mehreren Wochen ab. Sportlich läuft der Torschützenkönig der vergangenen Saison seiner Vorjahresleistung weit hinterher. Zuletzt gehörte Bär, wie auch Joseph Boyamba und Raphael Holzhauser, beim Auswärtsspiel in Saarbrücken (0:2) nicht einmal mehr zum Kader. Gründe dazu nannte der Verein nicht.

So lag der Schluss nahe, dass der 30-Jährige zurück nach Niedersachsen geht. Nach Informationen des Münchner Merkur und der tz ist es nun aber ebenso möglich, dass Bär sein Glück im Breisgau sucht. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass der SC Freiburg Bär für seine zweite Mannschaft verpflichten möchte.

„Fünf Jahre in der Jugend, fünf Jahre in der Profimannschaft... der Körper macht leider nicht mehr mit.“

Eine tragende Rolle spielte Marius Willsch beim TSV 1860 zuletzt nicht mehr wirklich, nun hat der 32-Jährige auf den Social-Media-Kanälen des Vereins sein Karriereende zum Ende der Saison bekannt gegeben. „Ich wollte mich bei euch bedanken für die wunderschöne Zeit“, sagte Willsch in einem Video gerichtet an die Fans. „Fünf Jahre in der Jugend, fünf Jahre in der Profimannschaft... der Körper macht leider nicht mehr mit“, erklärte der Passauer. (Jacob Alschner)