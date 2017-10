Freundschaft zwischen Löwen- und Pipi-Anhängern besiegelt

Vor dem Anpfiff gab’s ein Fan-Treffen

+ Foto: Sven Leifer

Der Anpfiff erfolgte am Freitag um 19 Uhr, doch da war das Duell für die Fans beider Teams schon längst im vollen Gange. So fragte ein Löwen-Fan einen Pipinsrieder Anhänger in einem Internetforum doch glatt, ob das gängige Kürzel „Pipi“ nicht ganz schön abwertend sei.