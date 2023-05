FSV Zwickau gegen TSV 1860 München im Live-Ticker: Wie schließen die Löwen die Saison ab?

Von: Antonio José Riether

Dürfen die Löwen auch in Zwickau wieder jubeln? © Frank Hoermann/imago

Der TSV 1860 München reist am letzten Drittliga-Spieltag zum feststehenden Absteiger FSV Zwickau. Das letzte Saisonspiel der Löwen im Live-Ticker.

3. Liga: FSV Zwickau - TSV 1860 München -:- (-:-), Samstag 13.30 Uhr

Der TSV 1860 reist am letzten Spieltag nach Zwickau: Die Sachsen sind bereits abgestiegen .

. Bei den Löwen geht es weder um Auf- noch Abstieg: Für viele Profis ist es das letzte Spiel im 1860-Dress.

geht es weder um Auf- noch Abstieg: Für viele Profis ist es im 1860-Dress. Gewinnen die Münchner ihr letztes Saisonspiel? Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Zwickau - Zum letzten Mal auf unbestimmte Zeit lädt der FSV Zwickau zum Drittligaspiel. Gast am letzten Spieltag ist der TSV 1860 München, der sich in der in den letzten drei Spielen ungeschlagen blieb. Gegen die bereits abgestiegenen Zwickauer, die zwei ihrer letzten drei Partien gewinnen konnten, wartet ein unberechenbarer Gegner auf die Löwen.

FSV Zwickau gegen TSV 1860 München im Live-Ticker: Sachsen sind bereits abgestiegen

Mit der 0:1-Niederlage im Derby gegen den Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden vor zwei Wochen war der Abstieg besiegelt, die Zwickauer müssen nächste Saison in der Regionalliga Nordost um den Wiederaufstieg kämpfen. Ihrem Heimpublikum könnten sie trotz der enttäuschenden Saison am Samstag einen positiven Saisonabschluss bereiten.

Der TSV 1860 wird jedoch etwas dagegen haben, denn die Münchner können sich immerhin noch Rang sieben holen und die Spielzeit mit einem versöhnlichen Tabellenplatz beenden. Eigentlich waren die Sechzger in dieser Saison auf Aufstiegskurs, dann brachen die Löwen jedoch ein. Nach dem Trainerwechsel stabilisierten sich die Löwen etwas, blieben jedoch im Mittelfeld der Tabelle hängen. Platz neun wäre die schlechtest mögliche Endplatzierung.

TSV 1860 München beim FSV Zwickau heute live: Viele Spieler verlassen die Löwen

In Zwickau werden viele Löwen-Profis ihr letztes Spiel für die Blauen bestreiten. Die Abgänge von Yannick Deichmann, den es nach Ingolstadt zieht, und Marcel Bär stehen etwa schon fest. Joseph Boyamba, Quirin Moll, Daniel Wein oder Semi Belkahia werden den Klub angesichts auslaufender Verträge verlassen. Zudem beendet Knipser Stefan Lex, der in seinem letzten Heimspiel gegen Mannheim treffen konnte, seine Karriere. Der ausgeliehene Raphael Holzhauser kehrt zurück, auch über die Zukunft von Marius Wörl wurde zuletzt diskutiert.

Viel wird sich zur kommenden Saison verändern. Rund 1.300 1860-Fans werden die Mannschaft, die zum letzten Mal in der bestehenden Konstellation antritt, in der GGZ Arena in Zwickau unterstützen. (ajr)