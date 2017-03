Fünf gute Nachrichten von den Löwen

München - Auch wenn rund um den TSV 1860 derzeit viel Trubel herrscht, gibt es einige Nachrichten, die Hoffnung auf eine sportlich erfolgreichere Zukunft machen.

Viel Wirbel herrscht derzeit rund um die Löwen - doch es gibt durchaus positive Entwicklungen an der Grünwalder Straße. Und die machen Hoffnung, dass es sportlich bergauf geht für den TSV 1860.

1. Stefan Aigner kommt wieder in Schwung

Er war ein echter Königstransfer, der den Sechzig-Fans endgültig das Gefühl von Aufbruch und Neubeginn vermittelte. Und Stefan Aigner zeigte zu Beginn der Saison genau, dass was man sich von ihm erhoffte: Er ging voran, setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene und erzielte zwei wichtige Tore. Doch ein Innenbandanriss im linken Knie stoppte ihn - und Sechzig rutschte in den Tabellenkeller.

Als er zurückkam, merkte man dem 29-jährigen Urlöwen an, dass er noch Zeit braucht, um sich zurück in die Position zu kämpfen, die er einnehmen sollte und wollte. Der Rücktritt vom Kapitänsamt wirbelte zwar viel Staub auf, doch für ihn selbst scheint das die richtige Maßnahme gewesen zu sein, um sich auf sich selbst zu fokussieren. Seine Leistungskurve zeigt wieder nach oben und spätestens bei seinem Startelf-Comeback gegen St. Pauli (1:2) zeigte er, wie wertvoll er für den TSV 1860 ist. Einen Stefan Aigner brauchen die Löwen - als Identifikationsfigur und als Herzblut-Löwe, der auf dem Platz vorangeht.

2. Sascha Mölders kämpft sich zurück

+ Sascha Mölders will bald wieder für die Löwen jubeln. © dpa Er war der Pechvogel der Rückrundenvorbereitung. Mit dem Start des Trainingslagers im portugiesischen Troia zog sich Sascha Mölders eine Schambeinentzündung zu - eine Verletzung, die sehr langwierig verlaufen und ein Comkeback in weite Ferne rücken kann. Der 31-Jährige ist einer der Löwen, die die Fans wegen ihres unbändigen Einsatzes lieben. In der Hinrunde traf er drei Mal und bereitete drei weitere Tore vor.

Seit Montag steht Brecher Mölders wieder auf dem Rasen und kann zumindest wieder Lauftraining absolvieren. Der erste wichtige Schrit zurück auf den Rasen ist also getan. Wann der Angreifer wieder zum Kader dazustoßen und eine echte Alternative für Trainer Vitor Pereira ist, steht zwar noch nicht fest. Aber Kämpfer Mölders wird alles daran setzen, den 1860-Angriff bald wieder zu verstärken.

3. Die Nordkurve wird wieder zum 12. Mann

+ Die Ultras sind zurück in der Nordkurve. © sampics / Stefan Matzke Seit Saisonbeginn fehlte bei den Heimspielen der Löwen etwas, das diese normalerweise auszeichnete.: Die lautstarke und farbenfrohe Unterstützung der Nordkurve. Nach den Auflösungen der Ultra-Gruppierungen „Cosa Nostra“ und „Giasinga Buam“ war ein Vakuum im eigentlichen Stimmungszentrum der Kurve entstanden. Im Verlauf der Saison vollzogen die Hardcore-Fans einen Umbruch, strukturierten sich neu und traten ab dem Auswärtsspiel in Bielefeld in neuer Formation wieder auf. Die „Münchner Löwen“ unterstützen den TSV 1860 zunächst nur auswärts, feierten aber beim Heimspiel gegen St. Pauli ihr Arena-Comeback. „Hut ab vor den Fans, das war eine geile Stimmung“, sagte Stefan Aigner.

Auf den lautstarken Rückhalt aus der Kurve kam es schon in der Relegation 2015 gegen Holstein Kiel an - die Arena glich nach dem Ausgleich einem Hexenkessel ungeahnten Ausmaßes. „Machen wir uns nichts vor, die Fans haben uns bisher getragen“, hatte der damalige Trainer Torsten Fröhling vor den beiden Partien gesagt. „Deswegen sind wir auch vielleicht noch einmal so weit gekommen.“ Und genau deswegen ist die Rückkehr der Lautesten der Lauten ein wichtiges Signal für die restliche Rückrunde.

Sind Sie ein Löwen-Experte? 18 Fragen zu Sechzig - das Quiz

4. Berechtigte Hoffnung auf Andrade-Verbleib

+ Victor Andrade. © Christina Pahnke / sampics Er kam, er wirbelte, er verzückte die Fans mit seinem unbändigen Offensivdrang - und musste das ein oder andere Mal wegen seines Temperaments gerbemst werden. Doch Vitctor Andrade, die Leihgabe von Benfica Lissabon, spielte sich in kürzester Zeit in die Herzen des weißblauen Anhangs. Als er sich bei seinem neunten Pflichtspiel-Einsatz (beim 4:3 n.E. im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers) das Kreuzband riss, saß der Schock bei Sechzig tief.

Rund viereinhalb Monate nach der schweren Verletzung kämpft der 21-Jährige um sein Comeback - im Löwen-Trikot. Die Fans wünschen sich, das der Verein Andrade fest verpflichtet - und der Brasilianer will das auch. „Ich habe schon mit dem Präsidenten gesprochen. Der Verein will mich auch kaufen“, sagte er im tz-Interview. „Das Problem ist Benfica, sie wollen mich behalten. Mein Ziel ist es, mit 1860 aufzusteigen und hier meine Karriere fortzusetzen. Die Löwen-Fans sind auch ein Grund, warum ich hier bleiben möchte. Ich fühle mich wohl und sehe, dass ich willkommen bin. Wenn die Fans mich mögen, gebe ich alles!“

Wo ein Wille ist, sollte auch ein Weg sein. Vor allem, wenn der neue Geschäftsführer Ian Ayre an der Grünwalder Straße die Geschäfte aufnimmt. Eine variable Flügelzange mit Andrade, Amilton und Stefan Aigner - das klingt doch vielversprechend.

5. Die kleinen Löwen stehen vor den Bayern

+ Szene aus dem Hinspiel: Patrick Puchegger (FCB II) attackiert Alexander Fuchs (1860 II). © Christina Pahnke / sampics Am kommenden Wochenende steht das kleine Münchner Derby an, am Sonntag „gastieren“ die kleinen Löwen beim FC Bayern im Grünwalder Stadion. Sechzig liegt auf dem zweiten Tabellenrang der Regionalliga Bayern, direkt mit einem Zähler Vorsprung vor den kleinen Roten. Das Hinspiel endete zwar mit einem 0:0-Remis, doch 1860 II war drückend überlegen und hätte das kleine Derby gewinnen müssen.

Das soll am Sonntag nachgeholt werden, wenn sich in Giesing wieder Blau und Rot gegenüberstehen. Schon ein Unentschieden lässt Sechzig vor den Bayern bleiben, doch natürlich soll ein Dreier gegen die Bayern her. Seit vier Spielen sind die kleinen Löwen im Grünwalder Stadion ungeschlagen - und das soll auch beim „Auswärtsderby“ so bleiben.

fw