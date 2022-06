TSV 1860 München: Relegationsheld als Co-Trainer? Gerüchte um Torsten Fröhling

Von: Tim Hempfling

Die Löwen zeigen angeblich Interesse an einem ehemaligen Trainer. Torsten Fröhling soll Michael Köllner in der neuen Saison assistieren.

München - Die Planungen beim TSV 1860 München laufen weiter auf Hochtouren. Nach dem Abschied von Co-Trainer Günter Brandl sucht Sechzig dringend einen neuen Assistenten für Cheftrainer Michael Köllner. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. Bereits zwei Absagen soll es geben. Nate Weiss und Leo Haas erteilten den Löwen demnach eine Abfuhr.

Nun kommt ein neuer (alter) Name ins Rennen, den wohl jeder Löwenfan positiv in Erinnerung hält. Torsten Fröhling soll laut „Bild“ ganz oben auf der Wunschliste stehen. Wird Fröhlich der neue Mann an Köllners Seite?

Tosten Fröhling: Alter Bekannter in Giesing

Bereits von 2013 bis 2015 war Fröhling ein Löwe. Erst trainierte er die Reserve in der Regionalliga, ehe er im Februar 2015 Markus von Ahlen ablöste. Am Ende der Saison hielt er die Sechziger über die Relegation gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Das Hinspiel in Kiel endete Unentschieden. In München gewannen die Löwen 2:1 und durften damit den Klassenerhalt feiern.

Der Fanliebling blieb auch noch in der kommenden Saison 15/16 auf dem Chefsessel. Doch nach nur zehn Spielen (vier Unentschieden, sechs Niederlagen) wurde Fröhling wieder entlassen. Seine weiteren Stationen waren Wehen Wiesbaden und der FC Schalke 04 II, bei denen er bis März 2022 unter Vertrag stand.