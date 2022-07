Stefan Aigner wechselt in die Kreisliga: Ex-1860- und Bundesliga-Profi verstärkt Absteiger

Von: Tim Hempfling

Ex-Löwe Stefan Aigner wird nun in der Kreisliga beim TSV Otterfing zum Einsatz kommen. © IMAGO / Lackovic

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich der TSV Otterfing nun prominent verstärkt. Der Ex-Löwe Stefan Aigner wird die Kreisliga Zugspitze aufmischen.

München/Otterfing - Der Kreis Zugspitze hatte mit einem neuen Spielsystem auf sich aufmerksam gemacht. Dort gibt es zur kommenden Saison kleinere Ligen und Auf- und Abstiegsrunden. Jetzt macht der Kreis andere Schlagzeilen: Ein Ex-Bundesliga-Profi wird künftig beim TSV Otterfing kicken.

Die Rede ist von Stefan Aigner. Am Mittwochmittag wurde der 34-Jährige in den sozialen Medien des TSV Otterfing vorgestellt. „Ich habe einfach Spaß am Fußball, deswegen habe ich mich wieder nach einer neuen Herausforderung umgeschaut“, wird der Offensivspieler zitiert. „Da ich viele Otterfinger schon seit über 20 Jahren kenne und durch einen Teil meiner Familie ein Stück weit hier verwurzelt bin, ist meine Entscheidung für Otterfing gefallen.“

Stefan Aigner: gleich zweimal zum TSV 1860 München zurückgekehrt

Wie sehr sich der TSV freut, zeigt sportlicher Leiter Dominik Urban: „Stefan ist sportlich und menschlich eine absolute Bereicherung und wird unserer jungen Mannschaft sehr weiterhelfen können“, sagt Urban. Aigner wird zunächst einmal bis zum Jahresende bleiben. Mittlerweile bietet der 34-Jährige sein eigenes Personaltraining an.

Stefan Aigner durchlief die komplette Jugend beim TSV 1860 München. Nach der A-Jugend schloss er sich dem damaligen Zweitligisten SV Wacker Burghausen an. Nur ein Jahr später wechselte er zu Arminia Bielefeld und debütierte dort auch in der Bundesliga. 2008 folgte dann die Rückkehr zum TSV 1860. In Giesing blieb der Offensivspieler bis 2012, ehe ihn Eintracht Frankfurt verpflichtete. Im Jahr 2016 kehrte Aigner abermals zu den Löwen zurück, konnte den Abstieg aus der 2. Bundesliga aber nicht verhindern und verließ den TSV nach nur einem Jahr wieder.

2017 nahmen ihn die Colorado Rapids aus den USA unter Vertrag. Zusätzlich lief er bis zu seinem „Karriereende“ noch für KFC Uerdingen und Wehen Wiesbaden auf. Insgesamt kommt der gebürtige Münchner auf 125 Bundesliga-Einsätze mit jeweils 25 Treffern und Assists und 170 Zweitliga-Einsätze mit 36 Treffern und 35 Vorlagen. Für den TSV 1860 München lief er 129-mal auf. Nur für Frankfurt kam er häufiger zum Einsatz (135-mal). (Tim Hempfling)