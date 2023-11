Löwen blamieren sich trotz Überzahl in Pipinsried - Jacobacci-Rotation geht komplett schief

Von: Christoph Gschoßmann

Mit Pipinsried verbinden viele Löwenfans den Aufstieg 2018. Diesmal läuft es anders: Der Dorfklub gewinnt sensationell. Das Match zum Nachlesen im Ticker.

FC Pipinsried - TSV 1860 München 1:0 (1:0)

(1:0) Das Viertelfinale des Totopokals gibt es eine Riesensensation: Trotz Überzahl und Elfer verlieren die Löwen.

Albion Vrenezi verschießt zum Schluss sogar einen Elfer.

Vorbericht: FC Pipinsried - TSV 1860 München

München - Gelingt dem TSV 1860 München endlich die Wende? Zuletzt stießen die Löwen in Saarbrücken den Bock um, doch nun gilt es, diesen ersten Schritt mit weiteren Erfolgen zu veredeln. Ein Sieg im Totopokal während der Länderspielpause wäre für die Gemütslage in Giesing wichtig. Das Team von Maurizio Jacobacci strebt beim Match bei Underdog FC Pipinsried nichts anderes als den Einzug ins Halbfinale an. Zumal es an Pipinsried gute Erinnerungen gibt. 2018 schossen sich die Münchner dort zum Meister der Regionalliga Bayern.

Ganze 7000 Zuschauer fanden damals den Weg in die FCP-Arena. Mehr als zehnmal so viele Fans, wie das kleine Dorf überhaupt Einwohner hat. Jenes Match heißt in Pipinsried auch heute noch „Spiel des Lebens“. Damals wurde sogar eine Naturtribüne aufgebaut. Diesmal findet das Event trotz großer Nachfrage in kleinerem Rahmen statt. 2500 Zuschauer finden Platz - 2000 Löwenfans sicherten sich über Fanclubs schon einen Tag vor Verkaufsbeginn alle möglichen verfügbaren Karten, wie der Dorfklub mitteilte.

Die Löwen-Party 2018 in Pipinsried ist unvergessen - kommt es zur Neuauflage? © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

Pipinsried schaltete Memmingen und Burghausen aus

Unterschätzen sollte der TSV die Gastgeber allerdings nicht. Bisher hatten die Pipinsrieder im Totopokal ein deutlich schwereres Programm als die Löwen. Nach einem Sieg über 1860 Rosenheim in der ersten Runde warf Pipinsried in den folgenden Runden jeweils einen Regionalligisten aus dem Wettbewerb, siegte gegen Memmingen und Wacker Burghausen. Sechzig siegte dagegen souverän gegen Stockheim, Aindling und Hain.

Das Spiel wird auch im Bayerischen Fernsehen übertragen, und wegen der beiden Ski-Weltcuprennen, die der Sender vorher und in der Halbzeitpause überträgt, kommt die etwas krumme Anstoßzeit 13:42 Uhr zu Stande. Jacobacci muss bei dem Pokalspiel Niklas Lang (Gehirnerschütterung), Julian Guttau (Muskelverletzung), Joël Zwarts (Adduktorenverletzung), Morris Schröter (muskuläre Probleme) und Daniel Winkler (Kreuzbandriss) verzichten. Kapitän Jesper Verlaat pausiert zudem. (cgsc)