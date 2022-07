Wildes Gerücht: Verliert 1860 seinen Torjäger Marcel Bär an Zweitligisten?

Von: Tim Hempfling

Holte beim TSV 1860 München in der letzten Saioson die Torjäger-Kanone: Marcel Bär. © IMAGO / MIS

Marcel Bär ist vergangene Saison Torschützenkönig in der 3. Liga geworden. Nun hat der Löwen-Stürmer scheinbar Interesse aus der 2. Bundesliga geweckt.

München - Bis zum 3.-Liga-Start am 23. Juli ist es nicht mehr lang. Der TSV 1860 München ist zu Gast bei Dynamo Dresden. Doch bis dahin gilt es nochmal alles herauszuholen, was im Trainingslager in Windischgarsten bis Donnerstag der Fall war. Auch mit von der Partie gewesen, ist Marcel Bär.

Der amtierende Drittliga-Torschützenkönig konnte nach überstandener doppelter Corona-Infektion wieder gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen trainieren. Gegen den Linzer ASK feierte er sein Comeback. Nun geht jedoch das wilde Gerücht herum, dass der 30-Jährige beim 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga auf der Wunschliste steht.

TSV 1860: Bär bekennt sich nach letztem Saisonspiel

Günther Gorentzel, Sport-Geschäftsführer, gibt zu, dass es Kontakte von anderen Vereinen gab. „Es hat den ein oder anderen Anruf gegeben, es waren Erstkontakte zu mir da, aber kein Angebot.“ Trotzdem dementiert Gorenzel einen möglichen Abgang seines Schützlings. „Marcel Bär hat sich ganz klar zu Sechzig München bekannt. Er war gar nicht offen, sich irgendwas anzuhören.“

Dazu passen die Aussagen, die Bär im letzten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund II tätigte: „Mein Plan ist es, nächstes Jahr bei Sechzig zu spielen.“ Selbst wenn ein Angebot für den ehemaligen Braunschweiger käme, würden die Löwen ihren Torjäger nicht abgeben wollen: „Und zwar deshalb, weil er sich ganz klar zu Sechzig bekannt hat. Von daher haben wir keinen Stress”, sagt Günther Gorenzel.

Marcel Bär: 171 Drittliga-Spiele

Der in Gifhorn in Niedersachsen geborenen Mittelstürmer wechselte zu Beginn der letzten Saison 2021 von Eintracht Braunschweig an die Grünwalder Straße. In 43 Partien für die Löwen erzielte er 23 Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor. Marcel Bär spielte noch für den VfR Aalen, den FC Carl-Zeiss Jena und den FSV Zwickau. Insgesamt absolvierte er 171 Drittliga-Spiele. So viel Spiele mehr sollen es nach ihm - und vor allem dem TSV 1860 München - nach der kommenden Saison nicht mehr werden. (Tim Hempfling)