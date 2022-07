Neuer, alter Kapitän beim TSV 1860 München: Stefan Lex trägt weiterhin die Binde

Von: Tim Hempfling

Stefan Lex wird die Löwen weiterhin als Kapitän auf den Platz führen. © IMAGO / Kirchner-Media

Beim TSV 1860 München ist die nächste Personalentscheidung gefallen. Und zwar bleibt Stefan Lex weiterhin verlängerter Arm von Coach Michael Köllner.

München - Am Samstag ist es endlich so weit: um 14:00 Uhr beginnt die Drittliga-Saison für die Löwen. Gegner ist die SG Dynamo Dresden. Kurz vorher musste noch die letzte Personalie geklärt werden: die des Kapitäns-Amtes. Und da gab es keine Überraschungen. Stefan Lex wird weiterhin als Kapitän auflaufen. Das gaben die Giesinger auf ihrer Homepage bekannt.

„Stefan Lex ist sicher als Kapitän für die tolle Rückrunde der letzten Saison mitverantwortlich“, sagt Löwen-Coach Michael Köllner und begründet so seine Entscheidung. „Stefan ist ein erfahrener Spieler, der schon Bundesliga gespielt hat und von Kindesbeinen ein Löwe ist. Wir haben uns im Sommer besprochen. Aufgrund der großen Veränderungen im Kader mit den vielen Neuzugängen wollten wir erst schauen. Wir sind nun zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste für die Mannschaft und den Verein ist, wenn Stefan weiter Kapitän bleibt.“

TSV 1860 München: Auch ein neuer Mannschaftsrat wurde bestimmt

Auch Lex freut sich sichtlich. „Für mich ist es eine Ehre, die Löwen als Kapitän aufs Feld zu führen. Ich werde das Kapitänsamt weiterhin gewissenhaft auf und neben dem Platz ausführen, die Mannschaft zusammenhalten und versuchen, sie in eine erfolgreiche Richtung zu führen“, sagt der alte und neue Kapitän. Ebenfalls bestimmt wurde der neue Mannschaftsrat, in dem neben Lex noch Marco Hiller, Semi Belkahia, Quirin Moll, Marcel Bär, Phillipp Steinhart und Tim Rieder Platz nehmen.

2018 ist der gebürtige Erdinger vom FC Ingolstadt gekommen. Dort lief er auch 34-mal in der Bundesliga auf. Seit der Vertragsauflösung mit Altkapitän Sascha Mölders Ende 2021 führt Stefan Lex 1860 auf den Platz. Für die Löwen kommt der 32-Jährige in mittlerweile vier Saisons auf 148 Spiele, in denen er 29-mal traf und 40 weitere Assists verbuchte.