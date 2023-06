TSV 1860: Nächstes Eigengewächs verlängert seinen Vertrag

Von: Uli Kellner

Milos Cocic bleibt an der Grünwalder Straße. © IMAGO/Revierfoto

An seinen letzten Tagen im Dienste der TSV 1860 gibt Günther Gorenzel noch einmal alles, um seinem langjährigen Verein einen möglichst schlagkräftigen Kader zu hinterlassen.

München – Nach den drei externen Zugängen vorige Woche (David Richter, Marlon Frey, Julian Guttau) bindet er aktuell die hoffnungsvollsten Talente des Vereins, am Montag Mansour Ouro-Tagba (18) – und gestern: Milos Cocic. Trainer Maurizio Jacobacci sehe etwas im 20 Jahre alten Offensivtalent, sagte Gorenzel jüngst zu unserer Zeitung.

„Milos hat in der abgelaufenen Saison gute Leistungen im Training gezeigt und sein Können auch in den Spielen immer wieder aufblitzen lassen“, lässt er sich nun in der Pressemitteilung zitieren. Und wie sieht es das Eigengewächs mit dem starken linken Fuß (seit 2018 im Verein)? Er sei „dankbar, dass ich diesen Weg weitergehen kann“, sagte Cocic. Am besten so wie beim Saisonabschlussspiel in Zwickau: Beim 2:2 am 38. Spieltag gelang Cocic sein erstes Tor im siebten Einsatz für die Profis. (ulk)