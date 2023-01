Löwen-Feuerwerk im Schneegestöber! TSV 1860 gewinnt Köllner-Endspiel gegen Zwickau

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Traf schon nach einer Minute zum 1:0: 1860-Neuzugang Raphael Holzhauser. © IMAGO/Ulrich Wagner

In der 3. Liga empfängt der TSV 1860 den FSV Zwickau. Die Löwen schlagen das Kellerkind deutlich. Der Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

19. Spieltag der 3. Liga : TSV 1860 München gegen FSV Zwickau

der : gegen TSV 1860 schlägt Zwickau : Löwen spielen endlich wieder wie eine Spitzenmannschaft

schlägt : Löwen spielen endlich wieder wie eine Spitzenmannschaft Endspiel für Köllner : Sportchef Gorenzel spricht nach Mannheim-Pleite ein Machtwort

: Sportchef Gorenzel spricht nach Mannheim-Pleite ein Machtwort Dieser Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion wird fortlaufend aktualisiert.

München – Der TSV 1860 München ist zurück im Grünwalder Stadion. Und der Heimauftakt in das Kalenderjahr 2023 hat es direkt in sich. Es ist das Schicksalsspiel für Trainer Michael Köllner, dessen Zukunft bei den Sechzigern am seidenen Faden hängt. Alles andere als ein Heimsieg über den FSV Zwickau wäre wohl gleichbedeutend mit dem Aus des Oberpfälzers.

Endspiel für Köllner: 1860-Sportchef Gorenzel spricht nach Mannheim-Pleite ein Machtwort

Denn der Löwen-Coach ist nach fünf sieglosen Spielen in Folge mächtig angezählt. Sportchef Günther Gorenzel sprach am Dienstag ein Machtwort: Köllner sitzt auch bei der Partie gegen Zwickau auf der Bank. Über die Spiele danach verlor die Geschäftsführer aber kein Wort. Der Ausgang der Partie gegen die Westsachsen entscheidet für Köllner wohl alles.

Für ihn zählt im Heimspiel gegen den FSV Zwickau nur ein Sieg: 1860-Trainer Michael Köllner. © IMAGO / foto2press

Auf Giesings Höhen empfangen die Löwen dabei den FSV Zwickau. Die Gäste kommen vom Abstiegsplatz 18 an die Grünwalder Straße. Erst einen Sieg hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs auswärts geholt. Für die Zweitliga-Ambitionen der Sechziger ist ein Heimsieg gegen diesen Gegner Pflicht. Auch wenn die Schwäne die Punkte im Abstiegskampf mit Sicherheit nicht herschenken werden.

Trainerkrise beim TSV 1860: Spielt die Mannschaft noch für Michael Köllner?

Trotz des hohen Drucks gab sich Michael Köllner demonstrativ gelassen. „Wenn ich die Mannschaft nicht mehr erreiche, dann bin ich der Erste, der sagt: Das ist hier zu Ende“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Er verspüre den Rückhalt der Mannschaft.

Zuletzt ließ Köllner mit Kritik an seinem Abwehr-Boss aufhorchen. „Soll ich zu einem Jesper Verlaat, der es in der zweiten Liga nicht geschafft hat, sagen, er soll Verantwortung übernehmen?“, sagte er der Bild. Verlaat musste im Abschlusstraining gemeinsam mit Kapitän Stefan Lex in der B-Elf auflaufen. Womöglich plant Köllner für sein Endspiel nochmal einen Knaller in der Startformation.

TSV 1860 gegen FSV Zwickau im Live-Ticker: Gewinnen die Löwen das Schicksalsspiel?

Am Samstag um 14.00 Uhr empfängt der TSV 1860 München den FSV Zwickau. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion. (vfi)