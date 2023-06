TSV 1860 hat seinen ersten Neuzugang: Riese Richter soll Hiller anstacheln

Von: Uli Kellner

Teilen

Neuer Mann fürs Löwen-Tor: David Richter. © Imago

Der TSV 1860 hat seinen ersten Neuzugang. Torhüter David Richter kommt von den Kickers Offenbach und soll Marco Hiller Dampf machen.

München – 13 Profis haben den Verein verlassen, der erste von drei geplanten Neuzugängen steht vor der Tür. Eine kleine Überraschung ist die Position: 98 Prozent der Fans hätten vermutlich in der Offensive den dringendsten Handlungsbedarf gesehen, doch die Löwen zäumen das Transferpferd von hinten auf. Zuerst kommt ein neuer Torwart, ein Ersatz für Ersatzkeeper Tom Kretzschmar, der seine Löwen nach 17 Jahren (!) verlassen hat. Die Idee dahinter: Neuer Konkurrenzkampf in der Kiste – weil Marco Hiller nach einhelliger Meinung die schwächste seiner fünf Spielzeiten als Drittligaprofi hinter sich hat.

Auserwählt haben die Löwen einen jungen Torwart, der in Fachkreisen als Riesentalent gilt. Durchaus wörtlich gemeint, denn David Richter (24), der von Kickers Offenbach kommt, ist 1,96 m lang. Regelmäßige Beobachter der Regionalliga zählen ihn zu den herausragenden Keepern der hochwertigen Südweststaffel.

TSV 1860: Ex-Löwe Schmidt lobt Richter

Stärken: Reflexe auf der Linie und Eins-gegen-eins-Duelle. Einige Drittligisten hatten ihn auf dem Zettel, doch 1860 sei am hartnäckigsten gewesen, heißt es. Ex-Löwe Alexander Schmidt, der Richter bei seinem Kurzgastspiel am Bieberer Berg trainiert hatte (Sommer 2022), urteilt: „Guter Torwart mit einem guten Charakter. Der Konkurrenzkampf mit Max Engl (einem weiteren Ex-Löwen und Hiller-Konkurrenten/Red.) hat ihn beschäftigt, doch er hat sich im Laufe der Saison super stabilisiert, wie mir auch Sascha Rausch, mein damaliger Torwarttrainer, bestätigt hat. Wenn er das 100-prozentige Vertrauen des Trainers spürt, kann er über sich hinauswachsen.“

So wie bei seinem Ex-Verein, dem FSV Union Fürstenwalde, bei dem er seine ersten Sternstunden erlebte – zwei gab es, mit denen er überregional Schlagzeilen schrieb. Im September 2019 als Last-Minute-Ausgleichsschütze aus dem Feld heraus (zum 2:2 im Regionalliga-Derby gegen Viktoria Berlin). Ähnlich große Aufmerksamkeit erntete er in der ersten Runde des DFB-Pokals 20/21. Mit einem halben Dutzend Paraden brachte er Wolfsburgs Erstligastürmer zur Verzweiflung. Am Ende siegte der VfL zwar 4:1, doch das Fachblatt kicker lobte: „Klasse Leistung des Schlussmannes.“ Genau daran möchte er anknüpfen – an Auftritten, die ihm seinem Ziel, dem Profifußball, näherbringen.

TSV 1860: Richter will in die 2. Bundesliga

Gefragt nach seinen Zielen, sagte Richter als 20-Jähriger: „Step by step, ich bin ja noch jung. Trotzdem ist es mein Ziel, mindestens in der zweiten Bundesliga zu landen. Ich bin fest überzeugt, dass ich es schaffen kann.“ Bei 1860 geht es erst mal eine Liga höher. Hiller, so der Plan von Sportchef Günther Gorenzel, soll die Verpflichtung als Ansporn verstehen.

Fun fact: Alex Schmidt, Richters Förderer in Offenbach, könnte Gorenzel bald in Klagenfurt wiedersehen: Im Juli fängt der Augsburger als U18-Coach bei der Austria an, Gorenzel womöglich bald als Sportdirektor. Aber das ist ein anderes Thema. Ehe der Österreicher 1860 verlassen darf, muss er auch noch die anderen Neuzugänge eintüten: einen Stürmer und Mittelfeldspieler. (ulk)