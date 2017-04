Grosser: „Glaube nicht, dass Pereira nach Lotte, Zwickau & Großaspach will“

München - Peter Grosser ist der Kapitän der Meistermannschaft des TSV 1860 München und hat großen Sorgen, ob das Team den Klasssenerhalt schafft.

Der TSV 1860 steckt mitten im Abstiegskampf - schon wieder. Obwohl die Mannschaft gut spielt, fehlen die Ergebnisse. Anlass genug für Löwen-Legende Peter Grosser die Löwen zu warnen. In einem Brief in der AZ wendet sich Grosser direkt an die Fans. Er kritisiert die Vorgehensweise nach verlorenen Spielen. „Sämtliche Verantwortliche haben die rosarote Brille auf, in all diesen Spielen nicht die richtige Analyse getätigt und immer nur das Positive herausgestellt“. Für ihn ist das Konzept von Trainer Vitor Pereira noch nicht gut genug umgesetzt worden. „Das 2:0 gegen Nürnberg war für mich ein akzeptabler Auftritt - der einzige in 13 Spielen“, heißt es im Schreiben der 78-Jährige deutlich. Für ihn wurde Neuzugang Christian Gyktjaer nicht „entsprechend aufgebaut“.

Aufstiegsträume hinderlich

Mit dem Auftreten der Mannschaft ist der Ex-Profi nicht ganz unzufrieden. „Das Spiel in Kaiserslautern war besser als viele zuvor, aber man muss auch die negativen Dinge klar ansprechen“, sagt Grosser. Der ehemalige Kapitän ist mit der harmlosen Offensive nicht zufrieden, die Defensive sei okay. „Auch die großen Aufstiegsträume helfen nicht weiter“, so der Meister-Held von 1966. Für ihn war die offenen Worte von Top-Torjäger Michael Liendl richtig. „Endlich hat mal einer den Mund aufgemacht, als er sagte, man dürfte nicht alles schönreden.“ Grosser blickt dennoch positiv auf das Braunschweig-Match: „Ich glaube, dass Pereira nächstes Jahr nicht nach Lotte, Zwickau und Großaspach fahren will. Den Löwen muss die brisante Situation bewusst sein und dementsprechend gegen Braunschweig auftreten.“

Schlüsselfigur Aigner

Als Schlüsselfigur für solche Situationen sieht er Stefan Aigner. Grosser fordert, dass der Offensivspieler zeigt, was er kann. „Er muss in seiner Rolle als großes Vorbild vorangehen und seine Mannschaftskameraden mitreißen. Nur wenn das gelingt und mit der Hilfe der treuen, frenetischen Anhänger, kann es gegen Braunschweig klappen.“ Immerhin: Löwen-Investor Hasan Ismaik versicherte den Fans via Facebook, dass er ihnen auch im Falle eines Abstiegs die Treue halten wird.

AnK