Antrag gestellt: Kommt ein Kindergarten ins Grünwalder Stadion?

Von: Tim Hempfling

Bald ein Kindergarten unter den Rängen? Das plant der Bezirksausschuss. © IMAGO / Jan Huebner

Dass das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße umgebaut wird, ist kein Geheimnis. Jetzt sorgt ein Vorschlag des Bezirksausschuss für Aufsehen.

München/Giesing - Ende März hat der Münchner Stadtrat mit einem einstimmigen Beschluss für den Umbau des Grünwalder Stadions gestimmt. Unter anderem soll eine Komplettüberdachung mit geschlossenen Ecken kommen. Das und viele weitere Neuerungen würden das Stadion in Giesing zweitligatauglich machen. Die Räume unter den Rängen der Nordtribüne spielen dabei für den Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten eine wichtige Rolle.

Kindergarten als Beispiel für eine „soziokulturelle Nutzung“

Wie die „SZ“ zuerst berichtet, bringt der Bezirksausschuss einen Kindergarten im Stadion in den besagten Räumen ins Spiel. Dabei hat das Gremium einstimmig einen Antrag beschlossen, der besagt: „Im Zusammenhang mit dem endgültigen Ausbau des Stadions an der Grünwalderstraße regt der BA 17 eine soziokulturelle Nutzung der Räumlichkeiten unter den Rängen der Nordtribüne an, zum Beispiel einen Kindergarten.“

Begründet wird der Antrag mit den Defiziten von Kindergartenplätzen in den Giesinger Stadtbezirken. Mit einem Kindergarten im Stadion hätte man eine „günstige Möglichkeit den Nachholbedarf ein wenig besser abzudecken“. Dabei ist nicht nur ein Kindergarten eine mögliche Option: „Dies gilt auch für anderen soziokulturelle Nutzungen“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Doch letztendlich ist der Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten gar nicht für das Stadion zuständig, sondern der des benachbarten Bezirks Untergiesing-Harlaching. Diese haben den Antrag zugeleitet bekommen, aber noch nicht bearbeitet. Dies wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Sitzung der Fall sein. (th)