Umbau des Grünwalder Stadions: Sportbürgermeisterin verrät erste Details - Baubeginn erst 2025?

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Das Grünwalder Stadion als Baustelle wie hier im Jahr 2012? Sportbürgermeisterin Verena Dietl konkretisiert die Pläne der Stadt. © Imago / Imagebroker

Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) gibt erste Details rund um den Ausbau des Grünwalder Stadions preis. Der Beginn der Bauarbeiten könnte 2025 erfolgen.

München - Seit Jahren ziehen sich die Planungen um den Ausbau des Grünwalder Stadions hin. Die Stadt München und der TSV 1860 München lieferten sich dabei eine Schlammschlacht. Doch jetzt scheint Bewegung in das Projekt zu kommen. Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin Münchens, hat die Pläne für den Umbau konkretisiert.

„Deutliche Verbesserungen“: Grünwalder Stadion bekommt Komplettüberdachung

Gegenüber der „AZ“ kündigte die SPD-Politikerin eine Komplettüberdachung aller Tribüne der Kultstätte an. Ziel seien „deutliche Verbesserungen für den Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner.“ Die Überdachung ist zudem notwendig, um die Lizenzierungsordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu erfüllen. Will der TSV 1860 München in die 2. Bundesliga* aufsteigen, muss das Stadion überdacht werden. Eine Lizenz könnte nach jetzigem Stand nur unter Auflagen erteilt werden, wie geschehen bei Holstein Kiel oder dem Karlsruher SC.

„Auf meine Anweisung hin soll die Beschlussvorlage im Sportausschuss am 9. März behandelt werden. Wenn es noch mehr Abklärungsbedarf gibt, haben wir auch am 30. März noch einen Sportausschuss.“

Mehr als 18.000 Zuschauer sollen das Grünwalder Stadion nach dem Umbau besichtigen können. Die Pläne sehen zudem die Schaffung neuer VIP-Plätze vor. Sportbürgermeisterin Dietl gibt im Interview mit dem „Löwenmagazin“ einen klaren Zeitplan vor. Sie sei „zuversichtlich“, dass dieser eingehalten werden könne. „Auf meine Anweisung hin soll die Beschlussvorlage im Sportausschuss am 9. März behandelt werden. Wenn es noch mehr Abklärungsbedarf gibt, haben wir auch am 30. März noch einen Sportausschuss“, skizziert Dietl.

Dietl trotz straffen Zeitplans zuversichtlich - Baubeginn wohl 2025

Damit die Vorlage bei der nächsten Vollversammlung des Stadtrats am 23. März debattiert werden kann, müsste der Sportausschuss diese so schnell wie möglich durchwinken. Trotz des straffen Zeitplans ist Dietl zuversichtlich. Die Vollversammlung werde demnach vor April „eine Entscheidung treffen.“ Auf zwei Jahre schätzt die Stadt die Planungsphase nach der Verabschiedung der Beschlussvorlage. Informationen der „AZ“ zufolge könnte der Umbau dann 2025 beginnen. Demnach soll der TSV 1860 München in dieser Zeit im bis dahin frisch sanierten Olympiastadion auflaufen. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage