VIP-Logen im Grünwalder Stadion: Giesinger Fußballtempel bekommt Nobel-Sitzplätze

Von: Vinzent Fischer

In welcher Form ein VIP-Bereich im Grünwalder Stadion kommen wird, ist weiter unklar. © Imago Images/Ulrich Wagner

Noch immer gibt es zahlreiche ungeklärte Fragen rund um den Ausbau des Grünwalder Stadions. Dass ein neuer VIP-Bereich kommt, ist allerdings schon nahezu sicher.

München - Seit Jahren ist der Ausbau des Grünwalder Stadions ein Streitthema, gegenseitige Schuldzuweisungen prägen die völlig unklare Situation. Fest steht nur eins: Die Kult-Stätte ist in ihrem jetzigen Zustand nicht fit für die 2. Bundesliga. Will der TSV 1860 München zurück ins Unterhaus, müssen Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Wie genau diese aussehen, ist Stand jetzt noch offen.

Klarheit gibt es lediglich um eine Sache: Ein VIP-Bereich wird definitiv kommen, vermeldet die „Bild“ und beruft sich dabei auf Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin der Stadt München. Dem Bericht zufolge soll spätestens ab März eine Beschlussvorlage stehen. Konkretisiert wurden die Pläne auf Anfrage von Fussball Vorort jedoch nicht. Überraschend dürfte diese Nachricht allerdings nicht kommen. VIP-Plätze sind in Anhang VI zur Lizenzierungsordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL)*, die für alle Erst- und Zweitligisten gilt, festgeschrieben. Mit Verweis auf geltenden Richtlinien der UEFA heißt es in Artikel acht, dass je nach Stadionkategorie mindestens 50 VIP-Plätze gewährt werden müssen.

Grünwalder Stadion: Machbarkeitsstudie sieht 855 VIP-Plätze oder sechs Logen vor

Eine Machbarkeitsstudie, die der Bild vorliegen soll, sieht für den neuen VIP-Bereich des Grünwalder Stadions 855 Plätze oder sechs Logen vor. Im Ostbereich ein zweiter, temporärer Rang mit VIP-Plätzen entstehen, vermutet etwa der Verein „Freunde des Sechz‘ger Stadions“. Dagegen spricht allerdings die Lizenzierungsordnung. Dort heißt es weiter: „Die VIP-Sitzplätze müssen (. . .) sich auf der Haupttribüne zwischen den beiden Strafräumen, jedoch möglichst auf der Höhe der Mittellinie, befinden.“ Die Haupttribüne des Grünwalder Stadions befindet sich jedoch auf der Südseite.

Viele Fragen bleiben also weiter offen rund um den Umbau der Spielstätte. Der VIP-Bereich ist allerdings nur ein Teil von vielen Streitpunkten. Lärmschutzmaßnahmen, die mögliche Erweiterung von Zuschauerkontingenten und vor allem die Überdachung müssen ebenfalls noch geklärt werden. Das Interesse der Öffentlichkeit an den Umbaumaßnahmen rund um das Grünwalder Stadion ist ungebremst hoch. Bis heute ist die Erleichterung der Löwen-Fans über den Auszug aus der von ihnen ungeliebten Allianz Arena* im Münchner Norden zu spüren. Dementsprechend brisant ist die Frage nach möglichen Umbaumaßnahmen am Grünwalder Stadion. Nach der jahrelangen Unklarheit wird der Druck auf die verantwortlichen Kommunalpolitikerinnen und -politiker der Stadt nicht kleiner. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA