Gorenzel: „Das Trainer-Profil ist klar“ – Gesellschafter ringen um Köllner-Erbe beim TSV 1860

Von: Jörg Bullinger

Günther Gorenzel hat noch keinen neuen Trainer gefunden, auf den sich alle Parteiien einigen können. © Imago Images /Mladen Lackovic

Die Suche nach einem neuen Trainer beim TSV 1860 München zieht sich hin. Günther Gorenzel hat sich am Donnerstag zur Köllner-Nachfolge geäußert.

München – Wer wird neuer Löwen-Dompteur an der Grünwalder Straße? Auch neun Tagen nach der Entlassung von Michael Köllner hat der Klub noch keinen passenden Nachfolger gefunden, vielleicht sogar noch nicht einmal in Sichtweite. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Meppen (Samstag, 14 Uhr im Live-Ticker) hat Sport-Geschäftsführer und Interimstrainer Günther Gorenzel über die Suche nach dem neuen Übungsleiter für die Blauen gesprochen.

„Sie werden verstehen, dass ich keine Namen kommentieren werde. Wir sind in Zusammenarbeit mit den beiden Gesellschaftern dabei, Lösungen zu finden“, sagte der Österreicher. Wie bereits in der Pressemitteilung nach der Köllner-Freistellung weißt der 51-Jährige immer wieder auf die finanziellen Rahmenbedingungen an der Grünwalder Straße hin: „Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass die wirtschaftliche Basis stimmen muss. Da bin ich mit meinem Kollegen im Austausch mit den Gesellschaftern. Ich kann erst auf „Enter“ drücken und den berühmten Anruf tätigen, wenn die wirtschaftliche Basis gegeben ist.”

TSV 1860 München hat laut Gorenzel klares Trainerprofil - Thorsten Fink sagt nach Gesprächen ab

An ihm selbst scheiterte es nicht, aber offenbar immer noch an der (Un-)Einigkeit der beiden Gesellschafter. „Das Trainer-Profil ist klar definiert“, sagt der gebürtige Grazer. „Ich habe mit mehreren Kandidaten gesprochen und habe eine Long-List und eine Short-List.“ Darauf fehlt inzwischen Thorsten Fink. Der Ex-Profi des FC Bayern galt als Kandidat, steht aber inzwischen nicht mehr zur Verfügung.

„Es gab Gespräche zwischen den Verantwortlichen und mir, aber daraus wird nichts“, sagte Fink am Donnerstag auf Rückfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Einem Bericht der Bild-Zeitung konnten sich die beiden Gesellschafter bei der Finanzierung des ehemaligen Mittelfeldspielers nicht einigen. Fink schaffte dann selbst Fakten. (Jörg Bullinger)