Offiziell: Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860 auf eigenen Wunsch

Von: Korbinian Kothny

Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860 zum 30. Juni. Der Österreicher wechselt in seine Heimat zum SK Austria Klagenfurt.

München – Jetzt ist es amtlich. Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860 München zum 30. Juni als Sport-Geschäftsführer. Das bestätigen die Löwen auf ihrer Website am Donnerstag (15. Juni). Der Österreicher wird nach fünfeinhalb Jahren als sportlicher Leiter in seine Heimat zum SK Austria Klagenfurt wechseln.

Zum Jahresbeginn 2018 heuerte Gorenzel als sportlicher Leiter an der Grünwalder Straße an, 2019 wurde er zum Geschäftsführer Sport befördert. Bereits zuvor war der 51-Jährige als Co-Trainer von Marco Kurz und Walter Schachner bei den Löwen tätig. Gorenzels größter Erfolg als sportlicher Leiter: der Aufstieg in die 3. Liga 2018.

TSV 1860: Abschiedsworte von Günther Gorenzel

Bevor der Österreicher in seine Heimat wechselt, verabschiete er sich mit einem Statement auf der 1860-Homepage. „In meinen mehr als 25 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen und unterschiedlichen Ländern durfte ich sehr viel erleben. Dabei hat mich der Weg für beinahe 10 Jahre in mehreren Positionen an die Grünwalder Straße geführt“ sagt Günther Gorenzel.

„Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte und die mich beruflich und als Person sehr geprägt hat. In den vergangenen Jahren habe ich den TSV 1860 München in allen seinen Facetten kennengelernt und eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit mit vielen Erfahrungen erlebt, welche ich nun in das dritte Drittel meiner Laufbahn mitnehme. Ich bedanke mich bei allen Spielern, Trainern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und die Unterstützung und vor allem bei den fantastischen Fans, welche den TSV 1860 München immer treu zur Seite stehen. Ich freue mich nun auf meine neue Aufgabe in meiner Heimat, die ich mit der gleichen Freude und Hingabe angehen werde, und dem TSV 1860 München drücke ich die Daumen für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen.“

Auch der TSV 1860 bedankt sich bei Gorenzel für sein „professionelles Engagement und wünscht ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg“.