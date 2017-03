Live-Ticker: 1860 steht sicher und lauert auf Konter

Hannover - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht der TSV 1860 vor dem Gastspiel bei Hannover 96 unter Druck. Wir berichten jetzt im Live-Ticker.

Hannover 96 - TSV 1860 München 0:0 (-:-)

Hannover: 1 Tschauner - 33 Arkenberg, 31 Anton, 5 S. Sané, 7 Prib - 6 Bakalorz, 18 Fossum - 26 Karaman, 10 Maier, 11 Klaus - 14 Harnik. Bank: 30 Sahin-Radlinger (TW), 3 Albornoz, 17 Bech, 24 Füllkrug, 33 Arkenberg, 37 Sarenren Bazee. TSV 1860: 24 Ortega - 6 Boenisch, 25 Ba, 17 Uduokhai - 3 Wittek, 38 Lacazette, 4 Bülow, 28 Lumor - 29 Aigner, 40 Olic, 30 Amilton. Bank: 21 Zimmerann (TW), 9 Gytkjaer, 11 Adlung, 12 Ribamar, 19 Neuhaus, 22 Stojkovic, 33 Aycicek. Tore: --- Schiedsrichter: Daniel Schlager Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier.

23. Minute: Klaus bekommt den Ball von Harnik zugespitzelt, aber den Versuch hebelt er über den Löwen-Kasten.

21. Minute: Keine so schlechte Idee von Wittek, der den Ball stramm und flach in die Mitte drischt - aber Freund und Feind verpassen das Leder. Mist, das hätte was werden können!

20. Minute: Tolle Freistoßposition für Sechzig jetzt! Olic wurde von Bakalorz an der linken Strafraumkante gelegt.

19. Minute: ... doch 1860 kann den abfangen und Stefan Aigner will den Konter starten. Dabei wird er aber äußerst unsanft von Klaus gestoppt. Das gibt Freistoß für Sechzig aus der blauen Hälfte.

18. Minute: Jetzt hat Sechzig einmal nicht aufgepasst und im Aufbauspiel das das Leder verloren. Das endet in einem Eckball für die 96er ...

15. Minute: Wir sehen hier ein unruhiges Spiel mit vielen Unterbrechungen und Freistößen. 1860 lauert auf diesem angeschlagenen Rasen in erster Linie auf Konter, steht aber defensiv ziemlich sicher - sieht aber insgesamt nicht schlecht aus.

13. Minute: Freistoß Hannover, Maier bringt ihn rein - und die Löwen klären erneut ziemlich souverän.

11. Minute: Aaaaah, wie ist das ärgerlich! Amilton erläuft einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte und legt quer auf Aigner. Der will direkt abziehen - und haut über den Ball. Das war eine gute Schussposition.

9. Minute: Dankbarer Ball für Ortega, dieser Versuch von Klaus ist absolut keine Gefahr für den 1860-Keeper - ein Flug für das Bilderbuch!

8. Minute: Der Druck, der auf beiden Mannschaften lastet, ist spürbar. Auf beiden Seiten einige Stockfehler und ungenaue Pässe. Das hält sich bislang die Waage.

6. Minute: Erster blitzsauberer Angriff der Löwen! Amilton im Zusammenspiel mit Bülow, der Brasilianer spielt in die Zentrale, wo Olic noch gestört wird. Das gibt Eckball für 1860 - doch der bleibt ohne Ertrag. Schade!

4. Minute: Ortega auf dem Posten. Anton wollte steil auf Harnik spielen, doch der Löwen-Keeper fängt das Leder ab.

3. Minute: Stefan Aigner stoppt Ex-Löwe Sebastian Maier unfair, das gibt Freistoß für die 96er von der rechten Außenbahn auf Strafraumhöhe. Der bringt aber nichts ein, die Löwen können klären.

1. Minute: Hannover hat Anstoß, die Löwen spielen zunächst auf die eigenen Fans.

+++ Die Teams sind da, es kann losgehen. Auf geht‘s, Löwen!

+ © Florian Fussek +++ Was für ein prall gefüllter 1860-Block - so gefällt uns das! Über 2000 Fans aus München sind heute da, 33.000 Zuschauer werden insgesamt erwartet.

+++ „Wir wollen unser Spiel durchziehen“, so Vitor Pereira vor dem Spiel bei Sky „Wir müssen mit dem Druck umgehen können.“

+++ Ja, die beiden kennen sich noch sehr gut: Bernhard Winkler und Horst Heldt, Teamkollegen bei den Löwen von 1995 bis 1999.

+++ 1860-Trainer Vitor Pereira schickt die gleichen elf mann auf den Rasen wie zuletzt beim 1:2 daheim gegen St. Pauli. Die Leistung war ja auch nicht so schlecht, nur das Ergebnis passte nicht so recht. Heute soll das anders werden!

+++ In der Aufstellung der 96 stehen heute mit Torhüter Philipp Tschauner und Sebastian Maier zwei Ex-Löwen. Lasst uns nicht den Teufel an die Wand malen, aber Ex-Sechziger waren in der Vergangenheit einigermaßen treffsicher vor dem Kasten. Naja, Tschauner immerhin wird ja wohl eher nicht da vorne auftauchen ...

+++ Und jetzt sind auch die Mann von Trainer Vitor Pereira am Stadion angekommen. „Hurra, hurra, die Löwen, die sind da!“ 1860 wird heute in Hannover übrigens wieder in den gelben Ausweichtrikots auflaufen.

+++ Die ersten Fans sind im WM-Stadion von Hannover eingetroffen. Noch ist das weite Rund leer - das wird sich aber bald ändern ...

+++ Auf eine lautstarke Unterstützung können sich die Sechziger heute auf jeden Fall freuen. Mit einem Sonderzug sind über 200 Fans aus München angereist. Mit einem lauten Fanmarsch sind sie durch Hannover gezogen und auf dem Weg in die HDI-Arena.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auswärtsspiel des TSV 1860 München bei Hannover 96! Die Löwen zu Gast beim Bundesliga-Absteiger und Aufstiegskandidaten - das wird eine schwierige Aufgabe. Hoffen wir das Beste - und vielleicht können die Blauen ja mit etwas Glück Zählbares mit zurück nach München nehmen. Kämpfen, Löwen!

Vorbericht:

Löwen, jetzt gilt‘s! Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und dem bedrohlichen Rückfall in die Nähe der Abstiegsplätze sind die Sechzger bei ihrem Gastspiel bei Hannover 96 gefordert. Ein Unentschieden oder sogar ein Dreier beim Aufstiegskandidaten wären hilfreich, um den Abstand zum Relegationsplatz (derzeit vier Punkte) nicht noch weiter schmelzen zu lassen - vor zwei Wochen hatten die Münchner noch einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Platz 16. Jetzt sollte das Team von Trainer Vitor Pereira die Kurve kriegen, wenngleich das Auswärtsspiel bei den Niedersachsen kein leichtes Unterfangen werden dürfte.

Zwar kriselt es beim Bundesliga-Absteiger derzeit, doch Anfang der Woche wurden drastische Maßnahmen unternommen, um den Bock wieder umzustoßen: Zwar darf Trainer Daniel Stendel vorerst weiterarbeiten, allerdings wurde die sportliche Führung um Martin Bader und Christian Möckel entlassen und durch den Ex-Löwen Horst Heldt ersetzt. Heldt arbeitete in den vergangenen Jahren erfolgreich als Manager und Geschäftsführer beim VfB Stuttgart und Schalke 04 - jetzt soll er die 96er wieder zurück in die Bundesliga führen - so lautet der klare Auftrag von Präsident Martin Kind.

Heldt fand im Vorfeld des Spiels bereits Zeit und Muse, um über seinen ehemaligen Klub zu sprechen: „1860 ist ein Kultverein, der perspektivisch in die 1. Liga gehört. Aber ich lese viel. Wenn sich das alles bewahrheitet, ist das mehr als befremdlich und nicht akzeptabel.“ Die Aufgabe der Löwen ist es nun, dafür zu sorgen, dass Heldt am besten das Ergebnis des Spiels gegen die Sechzger als befremdlich und nicht akzeptabel empfinden wird. Wir berichten hier im Live-Ticker.