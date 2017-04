Ismaik: „Fühlt sich wie ein Tiefschlag in die Magengrube an“

München - 1860-Investor Hasan Ismaik ist enttäuscht über das Remis der Löwen gegen Stuttgart. Er sieht aber dennoch einen Aufwärtstrend und ist stolz auf das Team.

Flankiert vom neuen 1860-Geschäftsführer Ian Ayre und Präsident Peter Cassalette verfolgte Hasan Ismaik das Löwen-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und musste mit ansehen, wie sein Team in der Nachspielzeit noch den bitteren 1:1-Ausgleich hinnehmen musste. Enttäuscht wendet er sich am Tag danach per Facebook an die Fans.

„Wenn man ein Gegentor in der 92. Minute kassiert, fühlt sich das wie ein Tiefschlag in die Magengrube an“, versucht er seine Gefühlslage zu erklären. Seine Enttäuschung habe aber nichts mit der Leistung der Mannschaft zu tun, „sondern weil sie sich nicht für ihren hohen Aufwand belohnt hat.“ Man müsse aber trotzdem akzeptieren, „dass das 1:1 gegen den Tabellenzweiten VfB Stuttgart aufgrund der Spielanteile in Ordnung geht.“

Zufrieden zeigte sich Ismaik mit der Punkteausbeute von sieben Zählern aus den letzten drei Spielen: „Das ist ist eine gute Quote, die auch unterstreicht, dass unsere Mannschaft eine positive Entwicklung nimmt. Und das nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Rasens. Vitor Pereira steckt mit seiner Akribie und Leidenschaft nicht nur seine Spieler an, sondern auch die Fans.“ Er glaube daran, dass die Zuschauer, die gegen Stuttgart im Stadion waren, auch zum nächsten Heimspiel gegen Sandhausen kommen werden.

Viele 3er: Last-Minute-Ausgleich verhindert Heimsieg - Bilder und Noten Zur Fotostrecke

Er spüre, dass bei Sechzig nun etwas zusammenwachse und er spüre eine Aufbruchstimmung, so Ismaik. „Unser neuer Geschäftsführer Ian Ayre wird gemeinsam mit Vitor Pereira in den nächsten Monaten alles dafür tun, dass ihr liebe Fans, auf Euren Verein wieder stolz sein könnt“, so der 1860-Hauptgesellschafter.

fw