Remis gegen Spitzenreiter: Aluminium-Treffer verhindert Löwen-Überraschung gegen Elversberg

Von: Boris Manz

Boyamba bejubelt den Ausgleichstreffer mit Neucoach Maurizio Jacobacci. © Imago/Sven Simon

Der TSV 1860 München empfing am Dienstagabend im Grünwalder Stadion die SV Elversberg. Gegen den Tabellenersten holten die Löwen einen Punkt.

München – Wie lange müssen die Löwen noch auf ein Erfolgserlebnis warten? Der TSV 1860 München bleibt auch unter dem neuen Coach Maurzio Jacobacci im Negativtrend. Nach fünf Spielen ohne Sieg übernahm der in der Schweiz geborene Italiener den Traditionsklub und holte in den ersten beiden Spielen nur einen Punkt. Immerhin: Gegen den MSV Duisburg (2:2) stimmte zumindest phasenweise die kämpferische Einstellung.

TSV 1860 München im Live-Ticker: Löwen empfangen den Spitzenreiter aus Elversberg

Hoffnung dürfte den Löwen-Fans auch die gute Leistung von Joseph Boyamba machen. Auf Linksaußen war der 26-Jährige am Samstag einer der auffälligsten Akteure und beendete mit seinem Treffer die 376-minutenlang andauernde Torlos-Serie. Überraschend auf der Bank befand sich gegen den MSV Duisburg Raphael Holzhauser. Der Wintertransfer musste dem 18-jährigen Marius Wörl weichen, der seine Sache mehr als ordentlich machte. Personell könnte Jacobacci angesichts der kraftintensiven Partie gegen Duisburg aber wieder etwas rotieren.

Kopfschmerzen dürften dem Neucoach hingegen vor allem die kapitalen Fehler machen, die zu den Gegentoren führten. Die SV Elversberg wird die Einladungen im Gegensatz zu den Zebras wohl noch konsequenter ausnutzen. Mit 63 Toren stellen die Saarländer mit Abstand die beste Offensive der 3. Liga. Doch der Tabellenführer strauchelt aktuell: In den letzten drei Spielen holte die SV Elversberg nur zwei Punkte.

Holt der TSV 1860 endlich wieder einen Dreier? Jacobacci: „Wenn man will, dann kann man auch“

Für die Löwen wäre ein Dreier trotzdem eine Riesenüberraschung. Gerade auch, da das Sportliche weiterhin nicht im Fokus steht. Unter der Woche kritisierte Hasan Ismaik Sportdirektor Günther Gorenzel scharf. Der neue Trainer will trotz der Unruhe den Negativtrend gegen Elversberg stoppen. „Der erste Sieg ist immer der schwerste“, so Jacobacci. Das Team sei aber bereit für die Aufgabe, sagt er. „Und wenn man will, dann kann man auch.“